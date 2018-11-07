每年供應4000噸基底茶 松柏嶺四季春迎來第二春

文╱彭杏珠

南投名間鄉松柏嶺的茶葉聞名全台，近幾年搭上珍奶列車，約有 70 家製茶廠加入連鎖品牌供應鏈，當地的茶農們歡喜迎來第二春。

當台灣締造出珍奶奇蹟時，背後也培養出完整供應鏈。茶，無疑是關鍵。想調出特色飲品，茶葉扮演靈魂角色。

9 月下旬的南投縣名間鄉秋高氣爽，車子隨著山路蜿蜒而上，兩旁竟是綠油油的茶園。「不要小看這個山頭（松柏嶺），一年可以提供 4000 噸的四季春給手搖茶飲業者，」不願曝光的 40 歲茶農李光輝（化名）難掩興奮之情。

清朝始種松柏坑茶 聞名全台

近兩年來，在台灣、中國大陸暴紅的四季春基底茶，就是來自名間鄉，這也讓不少茶農業績翻了好幾倍。李光輝的製茶廠前年產值才 3 萬公斤，打入珍奶供應鏈後，今年產量暴增至 30 幾萬公斤，2／3 都供應給知名連鎖茶飲品牌。

在名間鄉與李光輝一樣生意興隆的製茶廠，目前約莫 70 家。他們作夢都想不到，自家的茶會隨著連鎖品牌，走入中國大陸、東協等地，成為亞洲人追捧的「明星」。

目前台灣國產茶年產量 1 萬 3400 噸，南投縣就占 64％，其中名間鄉更是大本營，鄉民約 3 萬 8000 人，一萬多人以茶葉為生，產量占南投 46.5％。

其實，名間鄉的茶產業曾經沒落過，如今卻因珍奶奇蹟迎來春天。

名間鄉種茶歷史可追溯至清朝末年，大陸安溪王氏家族引進烏龍茶種開始栽種後，當地便以「埔中茶」「松柏坑茶」聞名全台。1975 年，時任行政院長的蔣經國連訪名間鄉三次，品嘗松柏坑茶後，大為讚揚，並命名為「松柏長青茶」。

1980 至 1990 年代，罐裝茶飲崛起時，松柏嶺便是開喜烏龍茶、統一純喫茶商用茶葉的主要產地，連名揚海外的天仁茗茶也發跡於此。

擔任過名間鄉長的李英政回憶說，早期鄉民種烏龍茶、武夷茶，後來九成種四季春，茶葉因一年四季飄香而得名，每年可採收六次，物美價廉受業者喜愛。鼎盛時期，村民甚至辭去教職回鄉種茶，茶葉耕種面積達 2700 公頃，製茶廠有 200 多家。

隨著消費市場改變，製茶廠逐漸萎縮。只是任誰也想不到，手搖茶飲竟然搖出第二春。近年來茶農又開始忙活起來，栽種面積約 2004 公頃，堪稱全台四季春的大本營，也成為連鎖品牌主要來源。

9 月中旬，來到名間鄉桔揚製茶廠，天濛濛亮，工人就開啟忙碌的一天。偌大的廣場上鋪滿一地碧綠茶葉，曝曬好後，隨即被收入室內進行萎凋、殺青、揉茶等步驟。

桔揚在全台都有契作茶園，遍及新北三峽、桃園龍潭、阿里山、南投竹山、名間共計 470 公頃，名間就占 250 公頃，一年產量達 1500 噸。

本土茶不夠用 嚴格把關進口茶

桔揚的南投廠長謝志昌每天都要到契作茶園巡視，監督茶農的田間管理，並統一噴灑農藥。每年農藥殘留的檢驗費就超過千萬元。

為何這兩年松柏嶺四季春供不應求？主要是消費者食安與健康意識抬頭，再來是 2016 年 3 月，主打原物料在地化（台灣）的水果茶飲料「一芳」獲得消費者認可，其中有一款青茶便採用名間鄉的茶葉；還有「四季春奶蓋」風靡中國大陸，造就四季春不凡的身價。

桔揚食材課經理林猷龍與有榮焉說，「大陸茶飲連鎖店，只要打上台灣茶葉都會大賣，」這也導致每台斤的四季春茶菁收購價，從前年的 10 元漲到去年 25 元，今年更飆升至 30 元。

不少海外加盟主都要求進口台灣茶，甚至連大陸自創的連鎖品牌也指定要用台灣茶，打上「台灣茶葉」的一杯青茶甚至賣到 112 元台幣。

出生於當地，父執輩也是茶農的謝志昌肯定地說，這兩年茶農大豐收到笑嘻嘻，供不應求的狀況還會持續一段時間。他更預言，今年 12 月，當地許多農民一定會改種四季春。

四季春成為茶飲的重要基底，也應運而生一些大型茶廠。除桔揚外，還有廖明宗 1977 年所設立的華山茶業、前名間鄉長李政英兒子李松杰所設立的松杰茶業。

華山、松杰隨著茶飲店需求遽增，開始大量收購粗製的茶葉，逐批通過農藥殘留檢驗後，再精製成客戶所需的茶。兩家甚至還成立貿易公司，「一定要逐批檢驗合格才能進口，」廖明宗強調。

這幾年，隨著連鎖品牌不斷壯大，也搖出上千億茶葉商機，並造就了數百家製茶廠。

如同李光輝所言，這輩子沒想到會受惠於手搖茶飲，讓松柏嶺四季春名揚海外。當他看著工人忙碌地翻動茶葉、聽著轟隆隆的機器聲時，就宛如暖暖的陽光，迎來人生最豐收與光榮的時刻。

珍奶茶葉供應商〉打造台灣「茶界星巴克」的幕後推手

台灣全年需要 4 萬 5000 噸的茶，但國產茶僅 1 萬 3400 噸，其餘 3 萬餘噸必須進口，於是茶葉的專業供應商因運而生，並轉型為一站式服務。

第一家商用茶的專業供應商是創立 30 幾年的桔揚。董事長周文裕出生於茶葉世家，20 幾年前就推出從茶園到餐桌的一站式服務。

快速研發新品 淘汰上千種配方

來到新北市土城的桔揚總部，三樓的餐飲策劃體驗中心是研發基地。20 年來，研發的新品不勝枚舉。經理徐靖茹翻著茶飲菜單說，被淘汰的已經上千種了。

由於每個品牌訴求不同，有的要烘焙味重一點，有的要香氣濃郁些，得掌控好烘焙、裁切、顆粒、發酵程度、調配與季節，「一杯茶的學問遠比你想像中複雜多了，」徐靖茹進入這一行的深刻體驗。

近來知名度攀升的伂橙也是茶業專業供應商，總經理尤繹宸經營茶葉生意邁入第 29 個年頭，矢志成為「全球茶飲最佳伙伴」。

自詡是「調茶大師」的尤繹宸，受訪當天，熱情準備滿桌的茶湯，讓記者試飲。他駕輕就熟說出每種茶湯的特色：這款略帶淡淡的桂圓香味，另一款則有輕輕的花蜜香……。

由此可見，消費者手中那一杯售價 40 至 50 元的茶飲背後，是許多人的研發心血。伂橙團隊經常到全球各地尋找特色茶品，親自品茶後，再與當地茶園契作，量身訂做成客戶要的青茶、果茶、花茶。

目前伂橙六至七成營收來自連鎖總部茶品的代工製作，另外也提供茶飲調製技術的教學課程。尤繹宸認為，台灣茶飲愈來愈注重安全與品質，很多業者都希望升級為「茶界的星巴克」，他期許自己能扮演推手與搖籃的角色。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 11 月

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