美股盤後 – 期中選舉投票去 美股交易量清淡 道瓊上漲逾170點

隨著週二 (6 日) 由於部分投資者參加美國期中選舉投票，美國股市交易量清淡，投資者多抱持謹慎態度，希望選後結果的為長期不確定性的股市帶來一些緩解。

週二 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 175.41 點，或 0.69%，收 25,637.11 點。

那斯達克指數上漲 47.11 點，或 0.64%，收 7,375.96 點。

S&P 500 指數上漲 17.19 點，或 0.63%，收 2,755.5 點。

費城半導體指數上漲 14.03 點，或 1.14%，收 1,242.63 點。

道瓊斯指數上漲近 176 點，其中 IBM 和開拓重工漲幅領先；S&P 500 指數上漲 0.6%，因工業和材料類股優於大盤；那斯達克指數上漲 0.6%。

科技股上揚，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.92%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.31%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.20%；臉書 (FB-US) 上漲 0.85%。

近日傳出亞馬遜第二總部將落腳兩地，以滿足對大量人才的需求，此外，為了假日購物季，亞馬遜宣告聖誕佳節網購將提供不限金額商品全美免運費優惠，以刺激買氣。

半導體類股漲跌互見；AMD (AMD-US) 上漲 3.92 %；美光 (MU-US) 下跌 0.30%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.34%；Intel (INTC-US) 下跌 0.88%；IBM (IBM-US) 上漲 2.55%。

AMD (AMD-US) 盤中股價應聲飆高 8%。(圖：AFP)

週二晶片製造商 AMD 在 Next Horizon 新產品發布會上宣布，亞馬遜雲端服務 AWS 將採用其 AMD EPYC 處理器，AMD (AMD-US) 盤中股價應聲飆高 8%。

根據 AMD 首席技術官 Mark Papermaster 的說法，該技術相當於英特爾宣布的 10 奈米工藝，但 AMD EPYC 將首先進入市場。

星巴克 (SBUX-US) 自上週公布最新財報，營收和同店銷售優於預期，激勵股價走揚，週二該公司上漲 2.37% 至每股 66.01 美元，接近 52 週高點 66.08。

中概股 (BAT) 漲跌互見；騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 1.11%；百度 ADR (BIDU-US) 上漲 0.97%；阿里巴巴 ADR (BABA-US) 上漲 1.85 %。

台股 ADR 僅日月光下跌，日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.01%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.65%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.17%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 4.09%。

近日竊取美光商業機密導致聯電 ADR 股價重挫近 9%，週二 (6 日) 聯電宣布開始執行庫藏股計畫，該公司股價止跌反彈，結束連續兩個交易日的跌勢。

銀行股方面，摩根大通 (JPM-US) 股價上漲 0.49%；花旗 (C-US) 下跌 0.92%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.53 %。

華爾街分析

華爾街普遍預期民主黨將控制眾議院，而共和黨在參議院維持多數席位。回顧歷史，期中選舉後股票歷史上表現良好，S&P 500 平均年度報酬率為 12%。

Cetera 投資管理公司研究主管 Gene Goldman 表示：「這是一次非常不同的選舉，對市場來說可能並不好。」Goldman 提到共和黨領導的政府已實施刺激經濟增長的關鍵政策，並且將在未來減緩僵局。

美銀美林集團分析師表示：「分裂國會仍然是最有可能的結果，但民主黨在議會中出現「藍波」(取得勝利) 的可能性似乎已經減弱。

無論期中選舉結果如何都可能導致國會採取不同的政策議程，包括降低藥品價格、銀行監管和國防開支，還可能導致對美國總統川普進行更多調查。