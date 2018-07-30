先以壽險和定期醫療為主 新手爸爸保險規劃三面向著手

父親節將至，許多新手爸爸承擔貸款壓力的同時，還要扛起家中生活開銷及孩子養育費用，通常預算有限但保障需求高，壽險業者建議，此族群保險規劃上，可從三面向進行，包括第一先以壽險與定期醫療險或癌症險為主；第二利用投資型壽險保單，累積未來退休的資產；第三趁早規劃重大傷病、殘扶險或長照險。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，現在很多年輕爸爸因為收入有限，在家庭及財務計畫中，往往忽略將保險列為必要的規劃，但因規劃保險像是買機票一樣，越早買越便宜，繳付的保費低負擔越輕，而享有的保障是一樣的。

現今許多新手爸爸可能面臨貸款壓力，以及家中生活開銷及子女養育費用，通常預算有限，但保障需求仍高，因此建議新手爸爸，可依三面向進行保險規劃，包括第一、先以壽險與定期醫療險或癌症險為主，保額規劃則以小朋友出生到長大成人所需的家庭開銷、學雜費以及房貸等合計金額為依據。

第二、可利用投資型壽險保單，為自己建構完整足夠的壽險保障，同時利用保單的投資功能開始累積未來退休的資產。

第三、新手爸爸大多正處事業發展期，忙於事業奮鬥打拼，禁不起意外或重大傷病的衝擊，若能趁早規劃重大傷病、殘扶險或長照險，保費相對便宜，也給自己和家人安心的防護網。

AIA 友邦人壽表示，年輕爸爸可隨自己和家庭成員生活階段改變等因素，定期和保險公司諮詢檢視已有的保單內容，視所需進行調整。