〈父親節理財〉家庭階段保障大不同 爸爸投保三部曲教戰

父親節將至，全球人壽提醒全國爸爸們，在努力扛負家庭責任之餘，更要懂得愛自己，若家中是以父親為主要經濟來源，在規劃家庭保障時更應將父親的保障擺在第一位，並依照不同的家庭階段分為新手爸爸、三明治爸爸、熟齡爸爸，規劃投保三部曲。

根據衛福部統計，男性因意外身故比例為女性的 2.4 倍，平均醫療花費及住院天數亦顯著高於女性。男性事故、健康風險高，身為一家之主，一旦發生意外或疾病時，將對家庭的經濟造成重大衝擊。行政院主計處統計資料顯示，台灣有 7 成以上的父親一肩扛起家庭經濟重擔，全球人壽表示，不同人生階段的父親，承受的風險也大不同，保障規劃應依照人生不同階段檢視調整。

第一步「新手 (準) 爸爸」：首重基本保障

定期保險 (含失能扶助) 搭配一年期附約 + 小額終身壽險

男性在 25~34 歲的階段，多數正準備組織家庭、或計劃養育下一代，但因剛出社會不久，家庭資產多尚在起步階段。從「歐爸」踏上變身「老爸」的第一步，全球人壽建議這時期的準爸爸或新手爸爸先檢視自身保險保障缺口，善用保險為家庭撐起基本的防護網。

以 30 歲成家的準爸爸為例，在預算有限下，可優先考慮購買內含失能扶助的定期保險再搭配一年期附約，利用低保費、高保障的特性，發揮保險的槓桿效益，如傷害險、傷害醫療險及實支實付型醫療險都不可少，涵蓋工作衝刺時期及迎接人生重大階段所需要的保障。此外，倘若希望以相對便宜的保費建構基本的終身保障，可選擇投保小額終身壽險，使保障家庭的防護網更加穩固。

第二步「三明治爸爸」：強化醫療及家庭費用雙重保障

終身失能扶助險 (不還本)+ 終身壽險

現代人因晚婚、晚生孩子，35~46 歲的三明治爸爸可能肩負撫養下有年幼子女、上有年邁父母的重大責任。全球人壽表示，這時期男性的家庭責任、經濟壓力皆相對沉重，加上年齡漸長，若因疾病或意外事故不幸造成較嚴重的一至六級失能，幾乎無法工作，將陷入「收入中斷，支出不斷」的困境；因此，預算有限的三明治爸爸族，更得把錢花在刀口上，強化醫療及家庭費用雙重保障。

以 40 歲身為家庭經濟支柱的三明治爸爸為例，全球人壽建議，可以優先從最無法承擔的失能風險來規劃保障，如終身失能扶助險 (不還本)，附加實支實付醫療險及傷害險等附約，另外還可附加豁免保費附約，只要符合條款所定一至八級失能程度，即可免繳未來續期保險費，由保險公司代繳保費，一次補足基本保障。

此外，父親肩負重大的家庭責任，一旦發生意外或疾病身故，三代家人恐頓失經濟依靠。全球人壽表示，終身壽險是三明治爸爸留給家人的經濟依靠，倘若面臨失親痛苦，不用擔心房貸、車貸、孩子學費及生活費用等支出面臨斷炊的問題。

全球人壽提醒，三明治爸爸隨著年齡增加，若體況不佳，有可能面臨加費承保、甚至拒保等情形，且一般醫療險或健康險依商品特性多設有 30 天~ 90 天不等的疾病等待期；也就是自保單生效起，必須是等待期之後罹患的疾病，保險公司才會理賠。三明治爸爸更要趁此時好好為自己的健康和保障把關，把握「黃金投保期」。

第三步「熟齡爸爸」：善用利變還本壽險 打造樂活退休生活

利變型還本終身保險 幫自己預備穩定的退休金流

50 歲以後的熟齡爸爸們，子女大多已成年自主，肩上的重擔卸下了一半，開始有多餘的預算為自己規劃退休生活，全球人壽建議，屆齡退休或已經退休的爸爸們，在原有的退休金準備基礎上，可再進一步加碼，讓未來的自己更能無憂樂退。在退休規劃上，可以選擇專為退休規劃設計的利率變動型還本終身保險。

此類商品提供美元及台幣二種幣別選擇，讓退休金配置更具多元，商品的利變機制可靈活反應市場利率，有機會享有更高回饋金，加速資產累積。以「全球人壽安鑫歲月利率變動型還本終身保險」為例，可依退休需求設定退休年齡及領取週期，屆退前還可申請變更還本金領取比例，提高領取比例不加價；另外更額外提供重大燒燙傷及二至六級失能生活扶助保險金保障，為退休生活多提供一分保障。

全球人壽也提醒，現代人越活越長壽，除了有失能風險外，也得因應年老退休所面臨的長壽風險、通膨等市場風險及年金改革等政策風險。未來依賴孩子扶養銀髮族的機率愈來愈低，建議民眾應及早準備退休規劃，同時也必須檢視退休後醫療及照護費用是否足夠並加以補強，透過專款專用的保障規劃，才能享受真正安心愜意的退休生活。

