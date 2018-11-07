〈財報〉Tinder母公司Q3旺 保守Q4展望使投資人「臉綠」

網路社交軟體 Match (MTCH-US)，同為知名軟體 Tinder 母公司，週二 (6 日) 晚些時候報告的第 3 季度收入和利潤雖然高於預期，但本季預測的 12 月季度低於預期，而股價大跌 8.78% 以 46.95 美元作收。

Match 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Tinder 是千禧世代中流行的約會軟體，它繼續成為該公司的增長動力，該季度的直接收入比去年同期翻了一番。Tinder 的大部分收入來自包括 Tinder Gold 在內的付費訂閱，這有助於用戶首先與最有可能的匹配對象進行互動。

在訂閱方面，Tinder 的平均訂閱戶在第 3 季度從前一時期的約 380 萬人增長到 410 萬人。正如該公司此前預計的，該平台將在 2018 年全年帶來 8 億美元的營收。Match 表示，預計全年收入將接近其先前預測的高端，接近 17.2 億美元。

Match 最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 年增 131% 為 0.44 美元，高於分析師預期的 0.36 美元。

營收年增 29% 至 4.44 億美元，高於分析師預期的 4.36 億美元。

EBITDA 年增 37% 至 1.65 億美元，高於分析師預期的 1.64 億美元。

付費用戶達 810 萬人，高於預測的 804 萬人。

Match 還公布了該公司普通股和 B 類普通股每股 2.00 美元的特別股利，將於 12 月 19 日支付。股利將從手頭現金支付，並根據需要增加債務。執行長 Mandy Ginsberg 表示，這是 Match 第一次發行股利，但公司也將考慮未來持續發放股利。

6 月份 Match 也成為了 Hinge 的大股東，該平台為尋求更加穩定對象的交友軟件。該應用的下載量在第 3 季度比去年同期增加了 5 倍，達到 75 萬多次。Ginsberg 表示，Match 計劃投資 Hinge 的產品資源、工程人才、和營銷，以便在目前主要市場紐約之外建立其品牌知名度。

Ginsberg 說道，除了增長 Match 現有應用如 OkCupid 和 PlentyofFish 等其他約會論壇，該公司將繼續尋求併購機會，並尋求進一步擴展海外市場。Match 已經營運了國際約會平台，包括歐洲的 Meetic 和日本的 Pairs。第三季度國際用戶年增 29%，超過了本季度北美新用戶增長率的 18%。

展望未來 12 月季度，Match 預測營收中位數約 4.45 億美元，分析師預計 4.54 億美元。