港股扭跌為升揚186點U+A0U+A0 吉利逆市挫2.9%

11月6日，港股初段表現反覆，午後突然抽升逾200點；最終扭跌為升。

港股先高開127.85點，但很快轉升為跌，於10:38左右跌至日內低位25826.69點，最多跌107.7點；午市後開始轉跌為升，於15:10左右升至日內高位，報26159.83點，最多升225.44點；上下波幅333.14點。收市恒生指數報26120.96點，升186.57點或0.72%，成交金額縮減至812.3億港元。

中美貿易摩擦中方再發出正面訊息。國家副主席王岐山於新加坡論壇上表示，中方準備好跟美國磋商貿易問題，並尋求達成雙方均能接受的協議；並重申若中美對抗，將導致雙輸。

恒生國企指數收市報10632.64點，升87.72點或0.83%。

11月恒生指數期貨於15:54報26106點，升209點，未平倉合約逾15.2萬張。

12月恒生指數期貨報26135點，升201點，未平倉合約近1.6萬張。

騰訊(00700-HK)逆市跌0.4港元或0.1%，收市報292港元。騰訊將於下周三公佈業績，美銀美林發表報告預期三季度純利同比升6%至192億元人民幣；不過騰訊新遊戲遲遲未能獲批，加上經營開支有所上升，將公司目標價由459港元下調至422港元。大和則認為小程序和應用寶將成為騰訊業務增長動力，被投資者所忽視。

中國平安(02318-HK)收市報報78.65港元，升0.65港元或0.8%。中國工商銀行(01398-HK)收市報5.45港元，升0.01港元或0.2%。

上周大升市中表現明顯墮後的石油股，今天顯著受追捧。中國海洋石油(00883-HK)收市報13.9港元，升0.38港元或2.8%。中國石油(00857-HK)收市報6.78港元，升0.12港元或1.8%。

希瑪眼科(03309-HK)亦獲1.48億港元資金追捧，收市報5.1港元，升1.07港元或26.6%；升達2個月高位。

逆市下跌股只有吉利汽車(00175-HK)，收市報16.2港元，跌0.48港元或2.9%。吉利汽車公佈，於2018年11月6日因僱員行使購股權而發行14萬股普通股，佔發行前已發行股份0.002%，每股發行價為4.07港元，較上一個營業日的收市價16.68港元折讓75.6%。

受累蘋果股價下挫，手機設備股亦受累。舜宇光學(02382-HK)收市報75.5港元，跌3港元或3.8%。瑞聲科技(02018-HK)收市報60港元，跌2.15港元或3.5%。

蘋果公司昨日收市股價跌2.84%，據日經新聞報導，消費者對蘋果iPhone XR的需求令人失望，蘋果已告知其智能手機組裝商富士康及和碩，暫停為本月所推iPhone XR新增專門生產線的計劃。