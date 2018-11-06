景百孚：中國不缺地產商 隻缺專註消費的品牌營運者

近日國務院辦公廳印發《完善促進消費體製機製實施方案》，提出了「落實帶薪休假製度，鼓勵錯峰休假和彈性作息」，這將進一步提倡週末假日經濟，促進短途週邊遊的發展。而港股中，嘉年華國際(00996-HK)是唯一一家率先佈局假日經濟，在中國及海外一線城市進行設計、開發及經營一體化消費旅遊綜合項目的復合性地產公司。嘉年華國際主席兼行政總裁景百孚說：「中國不缺地產商，隻缺專註消費的品牌營運者。」
專註品牌運營 引領「週末假日經濟」生活新模式
中國在改革開放40年高速投入，房產市場發展蓬勃，但隨限價限售等政策調控，房產已逐漸走到盈利頂峰。景百孚認為，中國的地產商隻專註於高週轉產品，但在龐大内需市場帶動下，家庭式旅遊消費主導項目才會成為發展商機。嘉年華國際就是緻力於專註消費品牌的運營商。
經過八年鑄造，景百孚打造了自己的消費品牌——青島「海上嘉年華」。從室内外恒溫主題遊樂園、中國最大的樂高教育學校、青島最大奢侈品奧特萊斯、影院、餐飲到五星級酒店、國際公寓及住宅社區等，打造一站式休閑旅遊消費的綜合品牌。景百孚認為，國内2017年僅消費對國民經濟增長的貢獻率已經高達60%，未來20年國内消費市場都將由家庭消費主導。借中國龐大内需市場，讓遊客週末留下來度假及再消費成了孕育「海上嘉年華」初衷。
項目所在地—青島西海岸新區，年初已正式行使省級管理權限，繼上海浦東、天津濱海新區後經濟排名第三的國家級新區，將成為青島的新CBD。有中資券商分析預期隨著雙機場併行效應加上年底「嘉年華」地鐵站開通後，將會吸引更多國際金融機構、企業入駐區内，預期2030年該區域的人口將會超過400萬。有望為項目帶來持續消費力。
組合業態形成協同效應 線上線下佈局打造消費循環
景百孚坦言，項目内每部分拆開經營，都不一定能賺錢，但不同項目進行組合後通過項目間的協同效應，將會產生幾何倍數盈利。因此嘉年華國際計劃佈局「嘉年華」卡，進行消費積分製聯網，實現項目間的協同效應，園區内線上線下形成消費循環，更好的吸引及鎖定當地及週邊客流。
景百孚：「想通過消費積分模式留住客戶，目前消費業態已經推出了積分卡，未來將在酒店、遊樂等各個業態聯網推出。項目不同設施的經營成本是固定的，隻有持續消費才能帶來利潤。」
海内外項目進入收成期 將迎來現金流增長爆發期
景百孚指：「如果前兩年是部署和增值期，未來兩年則是收成期。」目前海上嘉年華95%業態已實現試營業，接待遊客規模達千萬人次，成為青島遊樂新地標。明年將迎來全面開園，各業態協同效應及政府基建進一步的完善下，預計將會吸引近2,000萬人次到園區消費，迎來現金流增長爆發期。
在經營綜合性消費項目以外，旗下北京中央别墅區楊林項目、青島崂山石老人項目都於明年上半年推盤。海外方面，香港壽臣山項目兩棟庭院别墅於明年下半年前售出，加拿大溫哥華西區高豪港地王的高端住宅亦於2020年下半年推盤，將貢獻近百億人民幣銷售收入。「海上嘉年華」涵蓋所有家庭休閑生活所需設施及場景，成功打造一站式旅遊消費綜合品牌。全高68米的琴島之眼摩天輪年接待量超過三十萬人次，併呈增長勢頭「海上嘉年華」室内家庭樂園由國際知名澳洲設計團隊操刀設計室内家庭樂園佔地約2.1萬平方米，設施以海洋探險為主題，增強親子互動深圳光明新區舊改項目將打造一個包含高端住宅、商業、高級酒店、購物廣場的多元化生活消費項目，初步預期2020年底開始推盤、2022年或之前落成