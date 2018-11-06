李小加：明年逾250家企業計劃赴港IPO 盼阿里回港上市

港交所 (0388-HK)) 行政總裁李小加今 (6) 日表示，預計 2019 年香港 IPO 發行仍會非常強勁，已有超過 250 家企業有意明年赴港 IPO，當中包括很多科技和生物科技企業。

李小加指出，儘管今年市況困難，但今年上市集資金額已達 326 億美元新高，相信香港可保持全球集資第一的地位。而企業為支援業務計畫和擴張策略，有集資需求，明年仍會熱衷於赴港上市。

李小加表示，歡迎任何企業赴港上市，並相信有更多「同股不同權」的公司陸續來港。並強調，除了希望阿里巴巴回港上市外，也希望吸納更多與阿里巴巴類似的企業，期待更多創新科技公司赴港上市。

港交所即將公佈第三季財報，德銀發表研究報告指，相信第三季盈餘的表現會較疲弱，主因日均成交量較低，雖然根據今年前 9 個月的情況來看仍比過去一年高 40%，但第三季季跌 14% 至港幣 920 億元，以此推估第三季盈餘港幣 21.5 億元，季跌 13%，年增 6%。

目前市場氣氛偏弱，加上估值不吸引，德銀維持港交所「持有」評級，目標價港幣 240 元。

該行指出，第三季度證券市場的表現較弱，每日成交量下降，但有小量大型新股上市，整體集資金額升至港幣 1910 億元；衍生品市場方面，日均合約成交量 67 萬張。

高盛則重申港交所「買入」評級，目標價上調至港幣 295 元。截至發稿，港交所報港幣 221.2 元，漲 0.09%。