華祺Q3獲利嗆 前三季EPS 3.97元 賺贏去年全年

不鏽鋼小螺絲廠華祺 (5015) 受惠鎳價上漲利益及聖誕節前客戶趕出貨，第三季出貨量價齊揚，推波毛利率衝上 25.67%，較前一季增加 4.4 個百分點，稅後淨利 1.04 億元，EPS 為 1.72 元，創下近年新高。累計前三季稅後淨利年增 58.9%，EPS 為 3.97 元，已經賺贏去年全年，激勵今日盤中股價大漲半根停板，股價創近一個月新高。雖然近期鎳價回檔，不過，華祺接單到出貨約 3 個月，第三季出貨主要是第二季接的訂單，在鎳價走強及聖誕節前客戶趕出貨下，單季合併營收 6.84 億元，與去年同期相當，較上季則小增，不過，毛利率衝上 25.67%，較前一季增加 4.4 個百分點，推升營業利益跳高，雖然業外受益相較前一季大減，稅後淨利仍季增兩成達 1.04 億元，EPS 為 1.72 元。



累計前三季合併營收 19.62 億元，毛利率 22.18%，稅後淨利 2.4 億元，年增 58.9%，EPS 為 3.97 元，已經賺贏去年全年 EPS 總和 3.34 元。