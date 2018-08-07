鎳價漲＋美元貶 華祺Q2大賺 全年EPS拚4元

不鏽鋼小螺絲廠華祺 (5015) 受惠鎳價上漲，及匯兌利益，第二季稅後淨利衝上 8164 萬元，較上季大增近五成，EPS 為 1.35 元；上半年獲利也大增 66%，EPS 為 2.25 元。近期鎳價出現小幅回檔，且歐美逢暑假，市場氣氛有些觀望，不過，預期一段時間後買氣就有機會回升，下半年營運維持穩健，全年 EPS 可望挑戰 4 元，創近年新高。華祺表示，第二季獲利大增，主要係美元升值及鎳價上漲推波，鎳價上漲帶來漲價利益，毛利率提升至 21.23%，較前一季增加約 1.77 個百分點，且公司接單到出貨約 3 個月，出貨的單匯率都在 30 之下，業外認列數千萬元的利益，稅後淨利衝上 8164 萬元，較上季大增近五成，EPS 為 1.35 元。



累計上半年合併營收 12.78 億元，年成長 15.8%，毛利率持穩在 20.31%，稅後淨利 1.36 億元，較去年同期大增 66%，EPS 為 2.25 元。



近期雖然鎳價回檔至 1.3 萬美元附近，且歐洲逢暑假，市場氣氛有些觀望，不過，華棋認為，一段時間消化後，買氣就會回升，且公司接單到出貨約三個月，訂單能見度已經到 11 月，很多客戶會趕在聖誕節前出貨，預估第三季出貨量將超越前一季。法人預估，第三季業績將勝前一季，全年 EPS 可望挑戰 4 元，創近年新高。