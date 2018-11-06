台股盤後－蘋果傳砍單 蘋概股嚇趴 靠金融拉尾守9800點

市場盛傳蘋果今年新款 iPhone 銷售不如預期，砍單傳言甚囂塵上，受此利空衝擊，蘋果供應鏈今 (6) 日表現弱勢，股王大立光重挫領跌，大盤最低殺超過百點、跌到 9782 點，所幸尾盤靠金融股再度拉抬，撐住指數守住 9800 點，終場加權指數下跌 64.86 點，收在 9824.95 點，成交值為 1168.8 億元。

蘋果傳出對組裝廠鴻海、和碩砍單 10-25%，供應鏈恐受波及，蘋概族群今日重挫，蘋概三王都走跌，大立光終場大跌 215 元、6.26%，收在 3220 元，一根中長黑再度灌破所有短期均線；鴻海下挫 3.38%，收在 77.3 元，不但兩根黑 K 吞噬了三根紅 K，還回測季線；台積電小跌 0.5 元，收在 234.5 元。

康控 - KY、嘉聯益、玉晶光、華新科、穩懋都被打到跌停，國巨跌超過 9%，可成跌超過 7%，華邦電、新普、和碩、旺宏也臉綠。

不過，尾盤又有特定買盤挺進金融股，富邦金、京城銀逆勢上漲超過 1% 作收，金融指數最後 10 分鐘翻紅急拉，指數收在今日最高點 1223.05 點，收復月線。

整體來說，由於有美國期中選舉、美中貿易戰仍在進行，台股本來觀望、震盪就難以避免，想不到又殺出蘋果利空，蘋果股價自高點已經跌超過 15%，台股蘋概股自然難逃殺機，拖累大盤今天上半場疲弱，不過，似乎有一方勢力在企圖撐住指數，市場認為應該是選舉行情，9800 點成為短多固守城池，只是雖然尾盤跌勢收斂，但仍未收復月線，短線仍不宜貿進。