美股盤後 – 伊朗制裁與波克夏帶動能源、金融股大漲 美股四大指數漲跌互見 

週一 (5 日) 美國期中選舉前夕，美股四大指數漲跌互見，美伊制裁推動了能源股，提振華爾街表現；受到蘋果 iPhone XR 銷量不利和亞馬遜股價暴跌的壓力，那斯達克指數下挫；股神華倫巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway Inc.）庫藏股計畫奏效，拉動 S&P 500 指數上漲。

週一 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 190.87 點，或 0.76%，收 25461.70 點。

那斯達克指數下跌 28.14 點，或 0.38%，收 7328.85 點。

S&P 500 指數上漲 15.25 點，或 0.56%，收 2738.31 點。

費城半導體指數下跌 10.56 點，或 0.85%，收 1228.60 點。

週一美國對伊朗新一輪制裁生效，促使 WTI 布蘭特原油期貨走跌，收報 62.80 美元 / 桶，標普能源類股隨之上漲，其中雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.67%，艾克森美孚 (XOM-US) 也有 0.38% 的漲幅。

波克夏海瑟威 (BRKA-US) 罕見實施庫藏股計畫，激勵股價飆高 5.03%，帶動銀行股上揚，摩根大通 (JPM-US) 股價上漲 0.66%；花旗 (C-US) 上漲 2.09%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.63 %。

科技股收黑，蘋果 (AAPL-US) 受到手機 XR 銷售不佳消息影響，股價應聲重挫 2.83%，連續兩個交易日下滑；亞馬遜 (AMZN-US) 重挫 2.27%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.47；臉書 (FB-US) 下跌 1.11%。

傳出 iPhone XR 銷售不佳消息影響，蘋果股價應聲重挫 2.83%。(圖：AFP)

半導體類股幾乎走跌；AMD (AMD-US) 下跌 1.63%；美光 (MU-US) 下跌 0.99%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.47%；Intel (INTC-US) 上漲 1.83%；IBM (IBM-US) 上漲 3.80%

中概股 (BAT) 全面收黑；騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 0.08%；百度 ADR (BIDU-US) 下跌 2.11%；阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 2.00%。

台股 ADR 方面，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.77%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.52%；聯電 ADR (UMC-US) 慘跌 8.56%，主因是受到聯電竊密案美光商業機密衝擊。

華爾街分析

全球市場將處於繁忙一週，政治和央行都顯得特別重要，週一美國對伊朗新一輪制裁、週二 (6 日) 美國期中選舉被視為對川普政策的公投。白宮經濟顧問 Larry Kudlow 上週淡化了中美之間快速達成協議的可能性之後，投資者也對任何貿易發展保持警覺。聯準會 (FED) 政策會議將於週四 (8 日) 舉行，預計將保持基準利率不變，但可能為 2019 年的升息走勢提供線索。

美國對伊朗新一輪制裁，一些分析人士對伊朗找到方法出售原油的想法抱持懷疑態度，認為伊朗將屈服於美國的壓力，至少在短期內是如此。

華府智庫「華盛頓近東政策研究所」中東專家 Dennis Ross 表示：「對伊朗施加越來越大的壓力不會很快改變伊朗的行為，伊朗希望表明，當美國向他們施壓時，他們也會對美國施加壓力，或者更可能對美國盟友施加壓力。」

在美國期中選舉之前，投資者抱持謹慎態度。根據民調顯示，民主黨可能贏得眾議院的控制權，共和黨人可能會贏得參議院。

Arbuthnot Latham 聯合首席投資官 Gregory Perdon 表示：「令市場感到沮喪的是川普造成得波動性，這可能不會因為國會變化而有所緩和。」