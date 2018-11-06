美股盤中─蘋果與亞馬遜下跌 Nasdaq走低 道瓊則上漲逾160點

Nasdaq 指數週一下跌達 1%。蘋果與亞馬遜股價大幅走低，壓低了該指數。道瓊指數則上漲逾 160 點。

蘋果股價大跌 3.3%，亞馬遜股價下跌 4%。

台北時間 01:21

道瓊工業平均指數上漲 114.74 點或 0.45% 至 25385.57。

Nasdaq 指數下跌 69.80 點或 0.96% 至 7287.20。

S&P 500 指數上漲 6.71 點或 0.25% 至 2729.77。

因預期 iPhone 銷售下降，Rosenblatt 證券公司調降蘋果評等，其股價因而下跌。

亞馬遜股價回檔，川普總統說政府正在調查該電子商務大廠是否違反反托拉斯法。

波克夏海瑟威週末公布獲利優於預期，其股價上漲 5%，拉抬了金融股。

石油公司 Chevron 股價上漲近 4%，推升了能源股，亦支撑了道瓊指數走高。瑞士信貸將 Chevron 評等由中性調高至加碼，其股價因而上漲。

週二，美國將舉行期中選舉，可能影響資本市場。

預期民主黨將再度控制眾院，共和黨在參院將獲得小幅多數。這種結果對股市屬利多，傳統上，當政府陷入僵局，美國股市表現強勁。

若共和黨在兩院能取得多數席位，短期將能支撑股市，因可能進一步減稅。若民主黨大勝，則可反轉共和黨的利多政策，股價可能下跌。

根據週日公布的 NBC News 的民調顯示，民主黨領先七個百分點。

分析師說，本週有許多消息面，股市可能震盪。但在期中選舉後，波動可能消退。在過去五次期中選舉中，選後股市表現均良好。

投資人亦反應貿易的不確定性。上週五，因貿易報導錯綜，股市大幅波動。

週一，中國國家主席習近平重申反對保護主義，致力自由貿易。