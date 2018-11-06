新一輪制裁首日伊朗已蒸發20億美元 伊朗上書聯合國：美國應負責！

美東時間 11 月 5 日美對伊新一輪制裁上路首日，美國駐伊朗事務特別代表 Brian Hook 週一 (5 日) 回應記者電話訪時提到：「美國總統川普決定退出伊朗核子協議已來，伊朗已失去約 20 億美元的石油收入。」

今年 5 月美國退出伊朗核子協議，計畫在 8 月實施第一輪制裁，11 月實施第二輪制裁，當時美國總統川普提供了外國企業 90 到 180 天的緩衝時間，逐步縮減與伊朗的業務往來，。

美國總統川普稱：「歐巴馬時代簽訂的伊朗核子協議是一項可怕的單邊協議，永遠不應該達成。」

新一輪制裁上路首日，美國駐伊朗事務特別代表 Brian Hook 提到，華盛頓並不預期對制裁伊朗原油出口會對供應充足且均衡的市場產生負面影響。

由於美對伊制裁，在 5 月之前進口伊朗石油的大約 20 個國家已將其使其出口量「歸零」。超過 100 家大公司已經從伊朗撤回業務或取消了他們的計劃投資，導致數百億美元的投資損失。

川普重啟對伊朗的制裁邁入第二輪階段。(圖：AFP)

美對伊第二輪制裁首要目標是，全面封鎖伊朗的石油出口，使其出口量「歸零」，除了伊朗能源外，美國也對伊朗銀行和航運業進行新一輪制裁，有超過 700 個實體在制裁名單

Brian Hook 表示：「美國已在市場上 (每日) 減少 100 萬桶伊朗原油出口，單單這件事就能使伊朗原油收入減少 20 億美元。」

面對美國強勢實施經濟制裁，伊朗聯合國大使寫給聯合國秘書長古特雷斯 (António Guterres) 斯的一封信中寫道：「聯合國應該要求美國對重新制裁負責，因為美國遏制伊朗的原油與航運業的營運，等同於違反聯合國安全理事會的決議。」

「美國不負責任的行為需要國際社會集體反制，以維護法治、防止破壞外交和保護多邊主義。」伊朗聯合國大使 Gholamali Khoshroo 寫道，呼籲美國承擔責任。

Brian Hook 稱：「在經歷了 39 年的經濟管理不善，伊朗人民已對其統治者失去了信心，.... 他們非常清楚，他們的經濟問題是由伊朗政權造成的，不是美國！」

美對伊第一輪制裁自 8 月 7 日開始，美國禁止與伊朗間的相關貿易活動，如涉及石墨、金屬、煤礦產與工業軟體等，與伊朗政府相關的特定金融業務，並再度禁止伊朗購買美元、制裁伊朗汽車業等等。

第二輪自 11 月 5 日開始，美國重啟對伊朗港口、海運、造船業和能源方面的制裁，禁止外國金融單位機構與伊朗央行進行業務的往來，並重新將個人、機構、船隻和飛機加入至 700 多個實體制裁名單中。