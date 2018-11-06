制裁首日能源股大漲！伊朗指控美國霸凌

週一 (5 日) 美國對伊朗新一輪制裁推動油價上漲之後，S&P 500 能源指數上漲，帶動 S&P 500 指數領漲；伊朗外交部長 Mohammad Javad Zarif 表示：「美國對伊朗的新制裁將適得其反，美國霸凌伊朗會讓美國孤立，而不是伊朗。」

新一輪制裁推動能源股上揚。(圖：marketwatch)

S&P 500 指數和道瓊工業指數週一 (5 日) 開漲，這是受益於能源股和「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 公司的強勁業績，但蘋果股價下跌 3% 拖累了那斯達克指數。

美國政府認為對伊朗施加經濟壓力，將迫使伊朗改變其行為，並同意一項新的、更具限制的協議。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 全球能源戰略主管 Michael Tran 表示：「這只是伊朗縮減產量的開始，而不是結束。之前市場過度關注從伊朗進口石油的豁免國數量。川普政府明確表示，未來幾個月必須進一步減少這些數量。」

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 對伊朗警示：「伊朗政府可以選擇要嘛像正常國家一樣，徹底改變其非法的行為，否則會看到自身經濟崩潰！」但也補充道：「我們希望與伊朗達成新協議。」

此前，伊朗總統哈桑 · 羅哈尼指責美國攻擊伊朗民眾，並表示伊朗將找到方法繼續出售原油來抵制美國。

羅哈尼提到：「敵人的目標是我們的經濟...... 制裁的主要對象是我們的人民，這是對伊朗的經濟戰爭。」

伊朗指控美國霸凌

一些分析人士對伊朗找到方法出售原油的想法抱持懷疑態度，認為伊朗將屈服於美國的壓力，至少在短期內是如此。

華府智庫「華盛頓近東政策研究所」中東專家 Dennis Ross 表示：「對伊朗施加越來越大的壓力不會很快改變伊朗的行為，伊朗希望表明，當美國向他們施壓時，他們也會對美國施加壓力，或者更可能對美國盟友施加壓力。」

伊朗外交部長 Mohammad Javad Zarif (5 日) 表示：「美國對伊朗的新制裁將適得其反，美國霸凌伊朗會讓美國孤立，而不是伊朗。」

歐洲對立

支持核子協議的歐洲各國表示，他們反對重新實施制裁，而主要石油買家中國表示對此表示遺憾。

瑞士表示，正在與美國和伊朗會談，討論如何啟動人道主義付款通路，向伊朗提供糧食與藥物支援。