博士倫母公司進入轉折點 大摩分析師：2020後緩慢往上

博士倫母公司，藥廠 Bausch Health (BHC-US) 股價週一 (5 日) 因摩根士丹利 (MS-US) 分析師 David Risinger 對其「新產品驅動因素的轉折」升了評級而走高，預計將推動 2020 年的增長。

Bausch 前身名為 Valeant，而摩根士丹利的 Risinger 相當看好其股票，在一份給客戶的報告中表示，「預計 2018 年將是其財務下滑的最後一年，2019 年將持平，2020 年及之後將顯示增長緩慢」。

Risinger 呼籲 Bausch 營收從 2018 年至 2023 年間以每年 4% 的複合增長率增長。他預計調整後的每股純益 EPS 將在同一時期內增長 13%。

他指出，Bausch 已將 2018 年第 2 季度的淨債務總額減少至 240 億美元，低於 2016 年底的 290 億美元。「隨著我們進入 2019 年，我們看到債務管理改善，鑑於我們預期 Bausch 的 EBITDA 收益將會在 2018 年及 2019 年見底 (意思是爾後往上衝)」。在 2018 年至 2023 年間，Risinger 認為其 EBITDA 以復合年率增長 7%。