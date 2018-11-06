美國法院的這一審判 或將改變未來十年美國政治版圖

移民事關選票，事關權力，川普政府很著急。

周一，關於川普政府在 2020 年的人口普查中加入國籍問題的審判在曼哈頓舉行，審判的時間點也頗為敏感——中期選舉前一天。

彭博社報導稱，美國前總統歐巴馬任命的美國地方法官 Jesse Furman 將在沒有陪審團的情況下，主持為期兩周的審判。審判結果，可能會讓民主黨人或共和黨人最快在 2021 年，最遲在 2031 年之後獲得選舉優勢。因此，可以預見，這一官司最終打到最高法院幾乎是不可避免的。

在人口普查中增加國籍問題，是近 70 年來的首次。川普政府這一舉動，已經遭到數十個州和城市的反對。今年 4 月，包括 17 個州、華盛頓特區和六個城市的聯盟宣布，將向法院提起訴訟，要求禁止川普政府將詢問國籍的問題加入到 2020 年的人口普查中。

但是，川普政府表示，對十年一次的人口普查所做的任何修改，都完全在憲法授予美國商務部人口普查局的權威範圍內。美國商務部此前指出，美國 1820-1950 年期間 10 年一次的人口普查中都問到了國籍問題。

據《華爾街日報》報導，雖然人口普查將在兩年後進行，但具體規劃工作已經接近完成。

為何國籍問題如此牽動美國上下神經？

因為，人口普查結果將會用於分配國會席位和總統大選的選舉人票，以及聯邦政府向每年向各州和地方的資金分配。美國人口普查至少每十年進行一次，由商務部下屬的美國人口調查局完成。

增加公民身份問題，會為移民人口較多的州帶來人口數量低估的後果。因為無證移民及其親屬很可能因此避填普查表格，以免被聯邦政府獲取他們並非美國公民的資料。如果這些移民都迴避人口普查，共和黨將獲得更大的政治好處。

因為如果一些移民社區的人數被少報後，會直接導致高移民人口地區失去國會席位和聯邦資金補助，無形中將政治權力轉給了更偏遠、歷史上更保守的地區（這些地區主要支持共和黨）。結果就是，像加州和佛州等移民人口越來越多的州，其國會席位數反而會減少。