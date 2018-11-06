穆迪：英國數位服務稅可能引各國仿效 不利美科技巨頭

信用評級機構穆迪 (Moody’s) 最新報告認為，英國提出的「數位服務稅」將減少美國大型科技公司未來幾年的現金流，壓縮他們因川普減稅政策獲得的利益。一旦引起其他國家仿效，更將帶來進一步衝擊。

英國財政大臣 Philip Hammond 上週宣布，將針對搜尋引擎、社群媒體平台及線上市場等，課徵 2% 的「數位服務稅」，以反映他們從英國用戶獲得的價值。它將只適用於營收超過 5 億英鎊，並在英國獲得巨額利潤的公司。

如果立法通過，此項稅法將自 2020 年 4 月實施，英國希望到 2024 年時，能透過此稅獲得近 11 億英鎊。

穆迪報告指出，Facebook (FB-US) 及 Google 母公司母 Alphabet(GOOGL-US)，似乎是這個法案的主要目標，但預計亞馬遜 (AMZN-US) 與 Uber 也會受到影響。

穆迪資深副總裁 Neil Begley 和分析師 Vincent Tingos 在報告中說，這些稅收的實施將對科技公司帶來信用的負面影響，因為這造成自由現金流的減少，並縮減了 2017 年美國減稅和就業法案實施取得的優惠。

穆迪預計，Netflix (NFLX-US) 將會直接向消費者銷售服務，而不向第三方銷售客戶資訊，以避免被課稅。

此外，穆迪認為，如果英國可以因此帶來每年約 4 億英鎊稅收，可能會鼓勵其他國家，特別是歐洲與亞太國家採取類似的徵稅，新稅可能會給美國科技公司帶來進一步的麻煩。

有報導指稱，歐盟如果無法就數位稅達成共識，在 28 個成員國中，已有 11 國正在考慮徵收自己的數位服務稅。