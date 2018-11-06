分析師：選舉結果影響股市不大 美中貿易局勢不太可能轉變

美國期中選舉即將展開，多數華爾街分析師似乎預期，美股將不會因為選舉結果有太大行情。主因是無論結果如何，對關稅、美國企業利潤及基準利率的影響都不會太大，而這些因素對股市的重要性更高，尤其是美中貿易緊張及關稅問題。

Horizo​​n Investment 首席全球策略師 Greg Valliere 表示，他樂見川普與習近平上週電話談過，讓氣氛變得更好。但坦白說，他認為這是因為川普想給市場樂觀氣氛，幫助市場在選前反彈，近期美國仍難與中國談成協議。

習近平 5 日在中國國際進口博覽會開幕式上發表講話，雖未指名道姓，但大力批評了貿易保護主義，強調弱肉強食、贏者通吃是一條越來越窄的死路，包容普惠、互利共贏才是越走越寬的「人間正道」。

不過，習近平也提到，中國將支持 WTO，加強對智慧財產權的保護，這是美國支持的兩個觀點。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 指出，在習近平演說中，沒有任何內容表明他即將投降。他相信中國讓步的條件基本相同，願意購買更多商品，包括農產品及能源，但這不足以讓川普達成協議。中國也明白這會是長期抗戰，並試圖找出解決辦法。

Chandler 表示，即使結果一如預期，民主黨贏下眾議院，美中關係也不至於有太大變化。

Peterson Institute 資深研究員 Gary Hufbauer 指出，在選前，川普先將與中國的貿易戰擺在一邊，但目前其實是一種冷戰形式，不會是直線進行，一定有來回。如果月底前美中關係出現某種突破，他會感到驚訝，預期僵局會持續到年底，然後川普將關稅由目前的 10% 再增至 25%。

德意志銀行策略師 Quinn Brody 和 Torsten Slok 則認為，選舉結果影響較大的，將是財政刺激政策，如果兩院均由共和黨控制，可能更為看漲。但無論結果如何，對貿易政策及利率政策的影響都不大。