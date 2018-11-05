年終旺季來臨 亞馬遜祭免運費搶市

零售商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 今 (5) 日表示，將在年終購物季中，首次提供免運費且無金額限制的方案，以便與沃爾瑪 (WMT-US) 等其他競爭對手，爭奪年終市場。

亞馬遜作為全球最大線上零售商，該公告預期將幫助亞馬遜維持該公司快速的銷售成長。由於該公司在第三季財報中表示該季營收成長將會是自 2016 年初以來最低，股票在上個月受到重創。因此，面臨即將到來的購物旺季，亞馬遜似乎卯足衝刺銷售業績，期望再度贏得市場信心。

據分析師認為，週一的消息也將給沃爾瑪和 Target(TGT-US) 帶來更多壓力。近年來，這些公司憑藉兩天免費送貨服務削減了亞馬遜的領先優勢，雖然沃爾瑪在這個假期表示將維持 35 美元以上才能免運費的門檻，但 Target 已經取消了免運費的金額限制。

目前來說，分析師估計有超過一半的美國家庭都有 Prime 會員。Prime 仍然是亞馬遜業務的基石，帶來長期的客戶忠誠度。購物者一旦支付了 119 美元的會員資格，就有更大的機率在亞馬遜網站上購買更多產品。

亞馬遜也積極向其他品牌商品業者接洽，希望該公司的品牌和更廣泛的商品選擇能做出市場區隔。目前宣布的免運費適用於亞馬遜上的數億件商品，相較之下，Target 免運費商品也只有數十萬件。不過，為爭搶市場，Target 承諾能更快的將商品送到消費者手中。

目前尚不清楚小額消費品的免運費方案將如何影響亞馬遜的季度淨利。根據報告顯示，從 2015 年到 2017 年，亞馬遜的運貨成本幾乎增加了一倍，達到 217 億美元。