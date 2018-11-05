南寶11/8起競拍 暫定以每股76.8元溢價發行

老牌樹脂大廠南寶樹脂 (4766-TW) 今 (5) 日公告，為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，將發行普通股 1195 萬張，競價拍賣底價訂為每股 66.78 元，每股發行價格暫定以 76.8 元溢價發行，競拍期間為 11/8 至 11/12，公開申購期間為 11/16 至 11/20，增資基準日為 11/26，預計 11 月下旬掛牌上市。

南寶去年起受到國際油價持續攀高影響，使原物料成本上揚，毛利率因而受到影響，今年第 1 季毛利率更是下探低點 22.3%。不過，南寶執行長許明現表示，今年 5 月已向客戶反應漲價，第 3 季毛利率表現已逐步攀揚，第 4 季起毛利率表現將會更佳。法人預估，南寶今年營收可上看 160 億元的新高水準，每股稅後純益可達 7.4 元。

除既有產品外，南寶也持續開發新品，包括碳纖維複合材料、光學膠與奈米塗料，明年均可望貢獻營收。許明現指出，碳纖維產品已向 2 至 3 家客戶提供原型產品，預計 12 月驗證，最快明年第 1 季就可望放量；光學膠去年營收僅幾百萬元，今年可望達 4000 至 5000 萬元規模，明年可望有 2 至 3 倍的成長，明年規劃產能約 200 噸；奈米塗料目前已有 2 家客戶試產中。

許明現表示，目前三大新產品線處於初期成長階段，明年三大新品占整體營收雖僅約 2 至 3%，但未來待建立標準化後，營收成長動能可期，將成為未來 3 年驅動成長引擎的產品。法人指出，由於新品毛利率較公司平均產品毛利率高，有機會帶動整體獲利提升，預期明年南寶營收與獲利表現均會優於今年。

南寶去年合併營收為 146.15 億元，毛利率為 26.84%，營益率 8.16%；稅後純益 9.17 億元，每股稅後純益 8.22 元。今年上半年營收 75.8 億元，毛利率 22.5%，營益率 4.09%；稅後純益 3.68 億元，每股稅後純益 3.26 元。