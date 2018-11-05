達方第三季EPS 2.3元 Q4被動元件淡季供需將進行調整

達方 (8163) 於今 (5) 日召開董事會通過第三季財報表，鍵盤出貨成長、MLCC 等被動元件需求增加及價格上揚帶動下，第三季稅後淨利為 6.4 億元，季增率 62.9%，年增率 258.4%，每股稅後盈餘 2.3 元，董事會亦決議聘任董事長蘇開建兼任執行長，以負責公司營運策略規劃及管理，執行副總蔡耀坤升任總經理。達方今年前三季合併營收為 149.4 億元，稅後淨利為 11.8 億元，每股稅後盈餘為 4.21 元，對於第四季市況，達方認為，近期國際政經環境的不確定因素下，以較審慎態度看待。



在鍵盤產品方面，以創新的磁浮與電競鍵盤，加上競爭力領先的背光與超薄鍵盤，持續推出高附加價值產品與深耕優質客戶，達成公司營收與獲利的既定目標，MLCC 產品方面，短期在淡季下供需進入調整，整體產業結構仍朝良性方向發展，對公司獲利仍貢獻顯著，未來的經營策略仍將聚焦在 IT 與綠能兩大產業上，持續強化產品競爭力與掌握業務成長商機。