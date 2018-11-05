陸股探底回升跌幅縮小 上證指數收盤小挫0.4%

大陸 A 股今 (5 日) 早盤開低，受白酒、地產、保險股大跌拖累，上證指數早盤一度跌逾 1%。但午後受創投股票強升帶動，券商、保險類股向上，使全天跌縮逐步縮減，終場上證指數挫 0.4%，報 2665.43 點，成交值人民幣 1686 億元。

截至收盤，深成指跌 0.36%，報 7839.08 點，成交 2250 億元；創業板指微漲 0.04%，報 1348.88 點，成交 722.7 億元。

上證指數 (圖表取自 Google)

以類股來看，銀行、白酒類股成為今日大盤疲軟的主因，天然氣、創投概念、水域改革等股票走勢活躍，創業板指數也因此在尾盤由黑翻紅。

巨豐投顧認為，10 月中旬政策面出現多項救市措施，促使市場超跌反彈。不過日前連續拉升的金融股存在調整預期，因此今天弱勢也屬正常，預計大盤將維持箱型震盪走勢。操作上，短線建議重點跟踪流動性充裕的超跌股，對低價低估值個股則可以中長線佈局。

開源證券認為，政策底不斷夯實，引發上週 A 股全面反彈，而已悄然探明的市場底與之形成共振，強化了上漲趨勢。但整個市場由涼轉熱需要一定的時間，未來股指可能仍然存在一定的波動，而股指下行空間已經不大，投資者可考慮逐低逐步佈局。

消息面上，首屆中國國際進口博覽會今天正式開幕，中國國家主席習近平出席時表示，將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，支持上海國際金融中心和科技創新中心建設，不斷完善資本市場基礎制度。證監會下午指出，將鼓勵中小投資者通過公募基金等方式參與科創板投資，分享創新企業發展成果。