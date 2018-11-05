【大行報告】交銀國際：互聯網公司三季報大都符合預期 維持行業領先評級

交銀國際發表研報指，阿里巴巴、百度發佈3季度業績，符合市場預期。考慮到宏觀經濟的不確定性，該行下調了阿里巴巴、百度19及20年財年收入，目標價分别下調至234美元、248美元，維持買入。愛奇藝3季度業績符合預期，會員收入首次超過廣告，該行預期4季度會員收入仍是主要增長動因，下調了2019及20年收入預期1%及2%，主要考慮到整體互聯網廣告市場增速放緩。由於該行預計2019年下半年起内容成本控製將更有效，收窄了2019及20年淨虧損預測13%及25%。調整目標價至32.2美元，維持買入評級。
研報指出，該行參加了百度世界大會，DuerOS落地進展亮眼，可反問，回答不需二次喚醒，實現更自然的人機交互。百度與紅旗合作的L4級無人駕駛乘用車計劃在19年底小批量生產下線，2020年大批量投產。百度生態MAU達9.8億，小程序MAU達1.5億。閱文完成對新麗傳媒100%股權收購，收購交易價格為155億元人民幣(下同)，收購完成後騰訊持有閱文集團股份為54.4%。該行認為收購新麗將打通IP變現上下遊資源，新麗優質製作團隊及成功經驗有助提高IP影視劇改編成功率。
此外，谷歌騰訊京東準備投資印尼打車軟件Go-Jek。B站將和日本GREE公司設立合資公司bGGAMES，共同開發手機遊戲。美團點評調整組織架構，戰略聚焦Food+Platform。傳快手開啓新一輪融資，估值250億美元。騰訊發佈短視頻產品Yoo。閱文集團上線“閱文聽書”品牌。B站引入阿里係投資，預計持股比例達10%。維持互聯網行業領先評級。