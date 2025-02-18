百度迎來巨大打擊！騰訊全面接入DeepSeek 專家：未來有望實現全民AI普及

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-18 11:30

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繼微信、QQ 瀏覽器、QQ 音樂後，騰訊控股 (00700-HK)周一 (17 日) 上午宣佈正式接入 DeepSeek-R1 滿血版模型，同日下午騰訊的 AI 助手元寶也表示，混元 + DeepSeek 兩大模型支援深度思考功能，截至目前騰訊共有 14 款產品接入 DeepSeek，專家認為，騰訊全面接入 DeepSeek，未來有望實現全民 AI 普及。

《環球老虎財經》報導，作為月活躍用戶逾 13 億人的超級應用程式，微信接入 DeepSeek 消息一出便迅速引爆市場，騰訊回應稱，微信搜一搜在調用混元大模型豐富 AI 搜索的同時，正式灰度測試接入 DeepSeek。

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AI 搜索接入的 DeepSeek 預設支援聯網搜索，使用者無需手動選擇，數據源既基於微信生態內容，也包括全網內容。 其中，微信生態內容主要引用的是公眾號內容。 這也意味著，騰訊將其特有的數據與大模型進行了融合。

至於為何要在搜索場景使用大模型的原因，騰訊稱大模型可提升搜索的智慧化和精準度，像是更好地理解使用者的搜索意圖，分析和處理複雜的查詢內容等。結合使用者需求，微信在搜索場景中接入了包括混元、DeepSeek 在內的大模型，進一步豐富使用者的搜索體驗。

事實上，微信接入 DeepSeek 一事早有預兆。此前，騰訊旗下的騰訊雲、騰訊雲旗下大模型知識應用開發平台知識引擎、AI 智慧工作台 ima 等多個產品都已先後接入 DeepSeek 大模型。

上周四 (13 日)，騰訊 AI 助手「騰訊元寶」剛剛迎來重大更新，同時支援混元和 DeepSeek 兩大模型，打開騰訊元寶並進入對話介面，即可免費使用 DeepSeek-R1 滿血版模型。騰訊元寶提供的 DeepSeek 支援聯網搜索，並整合微信公眾號、視頻號等騰訊生態資訊源。

長江證券表示，微信搜索作為微信「超級應用程式」的一級入口，騰訊擁有公眾號、視頻號及使用者聊天記錄等數據，接入 Deepseek 後有望啟動微信生態數據價值，打造用戶個人 AI 助理，未來更多使用者需求和功能有望能直接在微信內實現，微信作為核心場景及擁有豐富數據的價值將持續體現。

該券商還指出，微信接入 DeepSeek 標誌著微信從「流量平台」向「智慧操作系統」的升級，基於自家海量用戶數，AI 的普適性有望加速滲透。此外，微信接入 DeepSeek 後，使用者可能習慣通過微信入口獲取 AI 服務，進而導致其他獨立應用程式的流量下降，百度 (09888-HK)(BIDU-US) 等傳統搜尋引擎的市場空間將遭到壓縮。

對百度來說，微信接入 DeepSeek 帶來的打擊無疑是巨大的，周一在港股暴跌 6.94% 至每股 89.85 港元，騰訊則收高近 4% 至每股 493.6 港元，盤中一度突破 500 港元大關。

具體來看，微信憑藉其龐大用戶基礎和豐富的內容生態，結合 DeepSeek 的 AI 搜索能力，形成強大的資訊檢索循環，可能會分流百度的部分使用者流量，尤其是那些習慣在微信內獲取資訊的使用者。

此外，微信的 AI 搜索功能還將進一步完善其內容生態，使其在資訊檢索和內容分發方面更具競爭力，而百度則缺乏類似的內容生態整合優勢，這加劇了雙方在搜索領域的競爭。

與此同時，DeepSeek 的開源特性降低了 AI 應用的門檻，使得更多中小科技企業能夠進入市場，進一步分化了市場份額。