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少掏15億！百度斥資21億美元收購YY直播 結束跟歡聚集團四年拉鋸

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-26 11:50

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少掏15億！百度斥資21億美元收購YY直播 結束跟歡聚集團四年拉鋸（圖：Shutterstock）

中國互聯網巨頭百度 (09888-HK)(BIDU-US) 史上最大的收購案，歷時四年終於在周二 (25 日) 迎來了結局，當天已跟歡聚集團達成收購協議，以 21 億美元收購歡聚集團(YY-US) 在中國國內的視頻娛樂直播業務 YY Live。

百度和歡聚集團周二晚間分別發佈公告，歡聚集團將 YY 直播以 21 億美元的價格賣給百度集團，比 2020 年最初公佈的 36 億美元的交易價格少了 15 億美元，差不多打了六折。


歡聚集團表示，已經收到這筆交易的尾款，百度則在公告中表示，作為交易的一部分，百度之前根據股份購買協定（其後不再有效）存入託管帳戶的總金額約 16 億美元已悉數釋放予百度。百度打算將有關釋放的資金投資於其雲端及 AI 基礎設施。

接近百度和歡聚集團人士向《中國經營報》表示，雙方達成現在的結果，是一個對雙方都有利的結局

公開資料顯示，2020 年 11 月，百度曾與歡聚集團達成協定，以 36 億美元價格收購 YY Live，並將部分款項存入託管帳戶。

在上述收購協議簽署之後，知名做空機構渾水指控 YY 直播在營收、利潤、付費使用者等數據方面都存在造假嫌疑。

不過，渾水的做空並未阻礙百度對 YY 直播的收購進程。針對渾水機構的做空，歡聚集團認為其報告存在大量錯誤，該公司審計委員會也進行了獨立審查，渾水報告中的指控和結論沒有得到證實。

這一事件雖然給這筆收購案籠罩了一層陰霾，百度雖未停止對 YY 直播的收購，但卻數次延期。

2021 年 2 月 7 日，百度發佈公告稱與歡聚修訂了股份購買協議，雙方同意將最後期限延長至 2022 年 3 月 31 日。同年 8 月 17 日，歡聚時代發佈公告稱，歡聚與百度已同意將擬交易的最後日期延長至雙方共同約定的日期。2024 年 1 月 1 日晚上，百度突然宣佈 36 億美元收購歡聚集團旗下 YY 直播的收購案作廢。

分析人士表示，上述最新收購協議意味著百度與 YY 逾四年的收購事項告一段落，百度可回籠資金、進一步戰略聚焦 AI，而 YY 作為直播應用，也將為百度的 AI 技術提供更多落地場景。

值得注意的是，百度 APP 周一 (24 日) 上線了新的 AI 入口，並於日前整合文心大模型與 DeepSeek 的模型能力，發佈全新升級版本。

百度還打算在今年下半年發佈下一代 AI 模型 Ernie 5.0，將在模型多模態能力方面有重大增強。

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百度歡聚集團收購YY Live

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