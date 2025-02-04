DeepSeek爆紅致故障頻傳！陸媒：該找金主了 BAT在數據與算力上都能幫上忙

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-04 11:50

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近期爆紅的 DeepSeek 上周末出現深度思考與聯網搜索服務故障問題，截至周一 (3 日) 聯網搜索仍因技術原因暫不可用，顯然 DeepSeek 越來越難招架暴增的使用者，專家認為這家 AI 新創公司是時候尋找金主了。

中國媒體《字母榜》報導，一位化名為陳明的美元基金投資人表示，為擴充算力基礎設施來滿足更多用戶的訪問需求，DeepSeek 是時候找金主了。

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陳明說：「DeepSeek 是罕見的尚未首輪融資，還以更低成本追平 OpenAI 的大模型企業，包括美元基金，中國國內投資者如今都瘋狂地尋找 DeepSeek 的聯繫方式。」

陳明認為，投資人需要 DeepSeek 這個好故事，DeepSeek 也不能只靠幻方量化的「零用錢」了。

就在 DeepSeek 爆火的同時，被追趕的 OpenAI 還在燒錢的路上繼續狂奔。《金融時報》上周曾報導指出，日本軟銀正洽談向 OpenAI 投資至多 250 億美元，成為 OpenAI 最大金主。

對於立志想實現 AGI 的 DeepSeek 創辦人梁文鋒，在進一步追趕 OpenAI 的路上，繼續靠幻方量化一家的力量，無疑將變得捉襟見肘。

梁文鋒也不是「不缺錢」，他此前曾向《36 氪》表示，曾找過不同的投資方，但由於不少創投業者對研究有顧慮，有退出需求，希望儘快做出產品商業化，因此專注研究的 DeepSeek 很難從創投業者手中獲得融資。

某網路大廠資深 AI 產品經理 Bruce 告訴《字母榜》：「DeepSeek 目前的卡點一個是訓練需要的數據，一個是卡 (GPU)，卡的背後是電力等等，儘管 DeepSeek 的性價比路線仍可持續，但仍需要合作者。」

Bruce 指出，根據公開數據，華為海思最新昇騰 910 晶片性能參數只有輝達 H100 的四分之一，跟最新的 B200 也有 20 倍的性能差。窮有窮的玩法，但算力越豐富肯定越好。

除蜂擁而至使用者對 DeepSeek 算力提出新需求外，作為 AGI 必備前提的多模態之戰，更需要 DeepSeek 提前儲備好充足的算力資源，這也是 OpenAI 要斥資 5000 億美元大搞算力基建的核心所在

對現在只支援問答、讀圖、讀文檔的 DeepSeek 來說，未來隨著大模型能力擴展到圖片生成、音訊生成和視頻生成領域，對算力和資金的需求都將爆炸式成長。

趁著產品爆火這股東風仍在，想填補資金缺口的 DeepSeek 不妨儘早動作，而放眼中國國內，能在數據和算力上幫到 DeepSeek 的非 BAT 們 (百度、字節跳動、阿里巴巴、騰訊）莫屬。

在國內大模型行業發展兩年之後，BAT 們正取代創投業者成為大模型賽道最有力的人民幣玩家。

英國《金融時報》報導，在 AI 相關領域，阿里巴巴 (09988-HK) 去年上半年的支出高達 230 億元，年增 123%，騰訊 (00700-HK) 支出年增 176% 至 230 億元，部分係因為對 GPU 和 CPU 伺服器的積極投資。

另據浙商證券統計，去年字節跳動在 AI 上的資本開支達到 800 億元，接近百度 (09888-HK) 、阿里、騰訊約千億人民幣的總和。至於梁文鋒要挑誰合作，Bruce 認為若真要選一家，目前來看阿里巴巴的可能性更高。

不過，《字母榜》報導指出，不僅梁文鋒需要挑 BAT 們其中一個做助力，BAT 們與 DeepSeek 這樣的大模型合作，也是各取所需。

對騰訊而言，在這場大模型競逐賽裡可透過投資 DeepSeek 平衡自身的科技投資版圖。至於百度和字節跳動，儘管已各自選擇自研大模型路線，並有了文小言豆包等明星產品，但通過投資 DeepSeek，無疑可藉助後者的超高人氣，為自家雲服務綁定一個超級大客戶。