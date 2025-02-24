中國互聯網大廠高層最新頭痛問題：接不接入DeepSeek 又要怎樣接入？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-24 13:30

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《新浪科技》報導，中國互聯網大廠目前接入 DeepSeek 的方式大致可按程度深淺分為包括自研大模型產品在內的全面接入、主營業務側產品接入以及雲端服務接入。

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騰訊是全線接入 DeepSeek 的代表，其他幾家大廠自研的 AI 助手目前還未真正接入 DeepSeek。

百度、阿里巴巴等公司對 DeepSeek 的接入，主要體現在自己的主營業務側產品。上周二 (18 日)，百度搜索接入 DeepSeek，從百度 APP 首頁搜索任意關鍵詞後，選擇 AI + 進入 AI 搜索頁面，DeepSeek-R1 入口會以標籤形態出現在輸入框上方。

搜索業務外，百度文庫和百度網盤均為 AI 能力運用場景較多的業務，後續是否會接入 DeepSeek，同樣值得行業關注。

阿里巴巴當前選擇則與百度類似。作為通義大模型的客戶端主力產品，定位為全能 AI 助手的通義 APP 當前尚未接入 DeepSeek。

相較騰訊，百度和阿裡都選擇先讓業務側產品搭載 DeepSeek 的基礎能力，而給自研的大模型產品保留一部分獨立空間。

在雲端服務接入上，字節跳動則做了最保守的選擇。截至上周一 (17 日)，字節跳動系列產品中，僅有火山引擎及其旗下產品 + 飛書官宣上線 DeepSeek 系列模型，但上架不同大模型本就是雲端平台的常規操作，百度智慧雲、華為雲、阿里雲、騰訊雲等知名雲端平台均在本月初就宣佈上架 DeepSeek 大模型。以火山引擎旗下大模型服務平台火山方舟為例，其上架的大模型既包括字節跳動自研的豆包系列大模型，也包括 DeepSeek、智譜 AI 的 GLM 模型、月之暗面的 Moonshot 等。

但報導指出，接入 DeepSeek 不等於 All in DeepSeek。騰訊選擇全面接入 DeepSeek，是以當下為節點，不計沉沒成本，接入當前使用者需求最大、效果最優、反響最好的外部大模型。當下，這一選擇是 DeepSeek，如果在未來，月之暗面或是智譜 AI 研發出效果更優、使用者需求更大的開源深度思考模型，騰訊或許也會進行替換。

阿里和百度選擇主營業務側接入，則是希望能儘快在產品側提供服務的最佳狀態，但仍希望給自研大模型產品爭取更多空間，而字節跳動面對接入 DeepSeek 問題時的自信，則向外釋出積極信號。

至於 DeepSeek 如何看待大廠紛紛接入自己的模型，「分走」自己的日活躍用戶數 (DAU)，創辦人梁文峰或許樂見其成。

從選擇開源的那一刻起，DAU 就註定只能成為 DeepSeek 模型能力的測量儀，而不是能賺到多少錢的計價器。大量使用者湧入，也會帶來過載的伺服器，高昂的成本，和「伺服器繁忙請稍後再試」的無回應。 一直到今天，DeepSeek 的 API 服務充值仍處於暫停狀態，但騰訊等平台的接入則分散使用者使用 DeepSeek 的入口，同時也分擔 DeepSeek 的伺服器壓力。