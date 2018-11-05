日央行總裁黑田：理解QE對銀行業的損害 通膨達標後將尋求退場

日本央行總裁黑田東彥週一 (5 日) 表示，日本央行明白延長極寬鬆貨幣政策對金融機構所造成的影響，然而因通膨未達目標，以及海外經濟體的不穩定性，目前需繼續實施刺激政策。當通膨達 2% 目標時，日央行「當然」會尋求退場。

黑田東彥今日於京都演講說道，「日本央行充分理解，在持續貨幣寬鬆政策之下，金融機構的強健度將不斷被影響」。

他指出，因多年以來的低利率，金融機構利潤受壓縮，而若金融機構為了降低利潤減低的影響，而更積極地承擔風險，在出現嚴重負面衝擊時，日本銀行系統可能出現不穩定情況。

然而，因通膨未達目標，且全球經濟因貿易戰陷入不穩定，黑田東彥認為實施寬鬆的貨幣政策仍有其必要性，但不一定是需依照過去 5 年的執行方式。

目前核心通膨為 1%，為日本央行 2% 目標的一半，黑田東彥表示，鑑於經濟與價格之間存在不一致性，日本央行應「持續」寬鬆貨幣政策，同時考慮其政策「正向和負面影響」。

日本核心通膨率 (近五年來表現) 圖片來源：tradingeconomics.com

同一時間，日本央行於 5 日公布 10 月貨幣政策會議紀錄，一名委員表示，如果經濟持續擴張，日本央行的政策框架可更加靈活。另一名委員指出，委員會應該要討論日本央行還可繼續實施刺激計劃多久的時間，因該政策在某些方面受到限制。

日本央行在 10 月 31 日的貨幣政策會議中，委員以 7 比 2 的票數通過維持負利率政策，並透過購債將 10 年期日債殖利率維持在 0% 左右水平。

針對寬鬆政策退場時機點，黑田東彥表示，當通膨達 2% 目標時，日本央行當然會尋求退場，殖利率曲線將變得更陡峭，但這不一定會完全解決金融系統的結構性問題。

黑田東彥同時提及貿易戰對全球經濟前景所造成的不確定性，他指出，目前貿易戰對日本經濟的影響有限，但若貿易緊張局勢持續，對日本的影響將變得較大。