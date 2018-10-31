〈美期中選舉〉市場預計民主黨拿下眾議院 局勢難支撐美元續強

美國總統川普 30 日推特發文，表示如果投資人想看股市下跌，期中選舉就投民主黨，民主黨就愛委內瑞拉的金融模式、高稅收和開放的邊界。

在川普的描述中，一旦民主黨在期中選舉獲勝，將推動升息及壓制經濟成長，移民會搶走美國人工作機會，並導致可能的犯罪，健保將轉變為社會主義的計畫經濟，造成醫療水準下滑。

幾乎沒有經濟學家認同川普的描述。多數人傾向認為，目前的情勢發展，未來 2 年將走向分裂的國會，民主黨掌控眾議院，共和黨確保參議院，這樣的格局之下，川普的各項政策會出現一定的阻力，但不至於斷鏈，主要是增加了政治經濟上的不確定性。

Oxford Economics 經濟學家 Nancy Vanden Houten 主張，如果共和黨失去眾議院，相關的立法議程就會停滯不前。民主黨預計將防止進一步的減稅，並希望減少支出，以守住歐巴馬健保政策。

川普個人聲勢恐受選舉影響

這將如何影響美國對外貿易及金融市場，特別是美元呢？

對川普來說，如果共和黨在參眾兩院都佔多數，代表他的「美國優先」政策不受到太多質疑，可繼續大力推行。如果民主黨至少搶下了眾議院，則可能會削弱他的決策能力，更影響其他世界經濟大國領導人對他的看法。

以美元來說，過去幾個月升值的主因，一方面是升息，另一方面來自川普逐步加大力度的貿易保護主義。但其實升息醞釀及執行已久，真正發力推升美元的因素，更多還是在貿易緊張局勢下，市場把美元視為避險工具，加速買進。

Strategas research Partners 政策研究主管 Dan Clifton 認為，市場已經考慮到期中選舉的影響而定價，使美元在 8 月中旬達到高峰後失去攀升動能，新興市場也預計將因貿易緊張趨緩而反彈。

美國目前為止良好的經濟發展態勢，也是美元走強的一個理由。今年美國在減稅後經濟成長預計達到 3%，失業率來到 49 年的低點 3.7%。

不過值得注意的是，無論期中選舉結果如何，這個理由很難再得到支撐。人們普遍預計，2020 年時經濟將回到近 2% 的長期平均水準，甚至走向衰退。

高盛：貿易爭端受選舉結果影響不大

這也接近高盛的看法。高盛在給客戶的報告中表示，無論選舉結果如何，美國與各國的貿易緊張，尤其和中國的部分，都不太可能在不久的將來獲得解決。

選前市場波動預料增加 (圖表取自 www.exchangerates.org.uk)

就高盛來看，如果民主黨勝利，其貿易政策可能與總統不同，而總統有否決權—如此，代表任何一方都不準備展開積極行動。市場參與者現在似乎感知了這種情緒，因此市場波動增加，對美國與全球資產帶來壓力。

因此，民主黨獲勝並不會真正改變市場趨勢，最可能的結果，是國會調查增多，以及圍繞財政截止日期的不確定性增加。

實際上，川普在某些關鍵經濟問題上仍有足夠的自由裁量權，不會因為眾議院易主而有太大的變動。

American Action Forum 主席 Douglas Holtz-Eakin 說，貿易仍以行政方式進行，監管工作也是如此，立法部門的影響性沒有那麼大。