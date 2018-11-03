〈美期中選舉〉川普執政期中考 美元走勢有變數

美國期中選舉即將在 11 月 6 日登場，選舉結果將影響美元走勢，市場認為，除非共和黨拿下參眾兩院，美元才可能延續當前強勢格局，若由民主黨拿下眾議院或兩院全拿，恐將讓美元因賣壓而陷短線震盪。

市場認為，選舉不外乎三種版本，包括一、共和黨贏的參眾兩院，二、民主黨掌眾院、共和黨拿下議院，三、民主黨參眾兩院全拿，分析師預期，如果選舉第一種版本，共和黨兩院全拿，較能支撐美元走強，其餘兩種版本的結果，都將造成美元短線因賣壓而陷入震盪格局。

目前市場普遍預期，這場美國期中選舉比較可能出現國會分裂，也就是民主黨拿下眾議院，執政的共和黨掌參議院，雖不至於影響川普執政，但國會分裂也為市場埋下不確定因子，恐將使美元難逃短線賣壓，削弱強勢美元氣勢。

銀行主管分析，如果民主黨與共和黨各距國會一方，或是民主黨大獲全勝，可能會讓市場擔憂，川普先前大力主導的減稅與財政刺激政策力道因此減弱，金融市場因此縮減，恐不利美元後市表現。

但若是由川普隸屬的共和黨拿下參眾兩院，此舉不僅意味贊同川普施政更將有利川普後續政策推動，例如減稅、擴大財政赤字等，屆時將使美元進一步走強。

但市場認為，以目前態勢來看，此次期中選舉，應該以民主黨掌眾院、共和黨拿下議院的可能性最大，換言之，美元可能在選後出現一波短線修正。

但統計歷史經驗，從 1994 年以來，美元止數除了在 2006 年選後下跌 3.1% 外；其餘 6 次選後，美元指數平均上漲 1.4%，建議想要投資美元者，可在選後觀察市況再伺機介入。