關稅攻防戰！特斯拉積極布局產能 中國超級工廠每週 3000 輛 Model 3

考量到中國對美汽車關稅損傷到特斯拉中國地區的電動車銷售，特斯拉週五 (3 日) 宣告，上海超級工廠 (Gigafactory 3) 初期計劃每週將生產 3000 輛 Model 3 電動車。

特斯拉 (TSLA-US）週五向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的一份文件中表示：「在世界上最大的電動汽車市場 – 中國，中國近期對美國汽車徵收的關稅已經或將可能對 Model S 及 Model X 系列電動車銷售產生負面影響，因此該公司計劃在中國生產上萬輛 Model 3 電動車，認為這將有助於緩解關稅痛苦。」

隨著特斯拉在第三季財報終於由虧轉盈，為持續地獲利，特斯拉積極布局產能。但目前還不清楚特斯拉位於上海的中國超級工廠 (Gigafactory 3) 什麼時候開放營運。

該公司在其備案文件中寫道，開放時間將取決於中國監管部門的批准、供應鏈與其他因素。

特斯拉平價車款 Model 3。(圖：AFP)

除了中國產能布局計畫外，特斯拉也積極提升美國地區的產能，特斯拉豪言將繼續推動將 Model 3 的產量提高到每週約 1 萬輛。

特斯拉預計，美國加州費利蒙 (Fremont) 工廠的 Model 3 生產率將繼續提高至每週約 7000 輛。

特斯拉選在中國建造超級工廠 (Gigafactory 3) ，正是看中中國是最大的電動汽車市場，市場許多人士預測，中國 2030 年將全面普及電動車的目標，將使中國電動汽車銷量迅速衝高。

特斯拉子公司在 10 月 17 日，下午，取得上海臨港裝備產業區的工業用地，並與上海市規劃和國土資源管理局簽訂了土地合約，促成特斯拉中國超級工廠 (Gigafactory 3) 正式在上海落地。

特斯拉今年第二季財報寫給股東的信中表示，中國的超級工廠建設預計將在未來幾季內展開，儘管在 2019 年之前特斯拉的初始投資不會有重大的開始。