川普下令起草中美貿易協議是假消息！道瓊應聲暴跌近300點

美國白宮國家經濟顧問 Larry Kudlow 證實，川普指示內閣起草中美貿易協議是假消息！貿易不確定性疑慮再起，美國股市週五 (2 日) 延續盤中跌勢，道瓊應聲爆跌近 300 點。

美東時間下午 01:04 左右，道瓊指數下跌 282.78 點，或 1.11%，暫報 25097.96 點；S&P 500 指數下跌 37.81 點，或 1.38%，暫報 2702.56 點；那斯達克指數下跌 129.54 點，或 1.74%，暫報 7304.52 點。

道瓊指數走勢圖。

中美貿易議題向來左右美股投資人的情緒。週五盤中以前市場呈現貿易樂觀氛圍，因為週四川普推文表示，他和中國國家主席習近平就貿易問題已展開「不錯的」長談，加上國外媒體報導，美國總統川普已下令要求內閣起草中美貿易潛在的協議，以消弭美中兩國的貿易爭議。

外媒引述消息人士提到，多家機構單位參與起草這項協議計畫，還不清楚川普是否降低對中方的要求。

這項消息暗示中美貿易協議有了初步重大進展，激勵美股週五開盤走揚，然而，蘋果財測不利拖累該公司股價大跳水 7%，身為科技龍頭指標股的挫敗，消弭了美股開盤的些微漲幅。在 Kudlow 澄清川普「沒有」要求內閣起草擬議過後，市場濃厚的樂觀氛圍瞬間降冰，美股跌幅加劇。

Larry Kudlow 提到，針對中國貿易問題美國政府尚未有太大的動作，目前已就貿易問題向中國提出了要求，並處理一些常規慣例，進行一般的準備工作。與中國達成的貿易協議時機點尚未來臨。

Kudlow 也澄清，川普沒有明確要求他以國家經濟顧問的角色達成貿易協議時。

週四川普推文表示，他和中國國家主席習近平就貿易問題已展開「不錯的」長談，這項消息激勵週四美股四大指數全面上漲。川普推文中表示，兩人已針對貿易討論多項議題，並補充道，在本月底兩人於阿根廷舉行的 G20 高峰會會面前，雙方討論正在順利地進行中。

川普並未透露和習近平在討論中取得多大的進展，川普週四推文儼然已證實兩國有意願破冰，並確認 G20 川習會必定成行。習近平週四亦表示他願意在阿根廷與川普會唔，兩國應該盡力找出雙方同意的貿易解決方案。