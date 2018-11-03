通用、特斯拉新戰場—電動腳踏車

特斯拉 (TSLA-US) 馬斯克接受科技媒體 Recode 編輯 Kara Swisher 長達 80 分鐘的訪問，其間談及特斯拉各種議題，自 AI 到馬斯克在推特上與媒體的口水戰，以及沙國投資議題，甚至聊到了火星，還有更實際一點的——電動機車。

然而，馬斯克稱自己對電動機車沒有興趣，反而有可能投入電動腳踏車。

巧的是，通用汽車 (GM-US) 計畫明年推出 2 款電動腳踏車，其中一款是折疊車，另一款則是小型車，凸顯通用汽車努力推進電氣化市場以及打破傳統商業模式的野心。

通用汽車明年欲推出的折疊式電動腳踏車 (來源：GM)

目前通用汽車尚未透露太多 e-Bike 或其最終計畫的相關資訊，通用汽車城市行動解決方案總監 Hannah Parish 不願透露通用是否計畫推出腳踏車共乘服務，她回答：「現階段我不能在檯面上或檯面下透露任何消息。」

目前所知的是，這 2 款腳踏車將會是「智慧型」、「連網型」，可能來自通用 OnStar 的啟發 (通用公司一款訂閱型服務，提供溝通、車內安全和緊急服務功能)，Parish 不願詳細說明，市場僅能等到明年才知道。

這 2 款腳踏車也配備了安全裝置，包括充電式的前後 LED 車燈，車上的電動推進裝置由 GM 驅動系統工程師設計。

Parish 表示，都會區住民在進行不同事情時需要不同的交通工具，因為塞車向來是都市問題，電動腳踏車正是一種解決方案。

現階段通用汽車的重點在命名，他們週五推出品牌命名活動，這也是廣泛行銷其電動腳踏車的行動之一。(獲獎者有獎金，冠軍可拿 10000 美元)

投資機構晨星認為，以汽車股來說，投資通用 (GM-US) 遠比投資特斯拉的風險低得多，晨星給予通用 45 元目標價，隱含漲幅 23%。