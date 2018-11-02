中國央行報告：新會計準則採用“預期損失模型”將增加銀行資產減值準備

中國央行周五發布《中國金融穩定報告（2018）》稱，財政部去年新修訂的企業會計準則引入“預期損失”理念，將資產減值確認範圍由表內資產擴展到貸款承諾、財務擔保等表外信貸資產。這會導致商業銀行資產減值準備要求增加，而多計提的資產減值準備會沖減銀行未分配利潤，從而直接降低銀行核心一級資本規模。

以下為專題“IFRS9新會計準則‘預期損失模型’對商業銀行的影響”的主要內容。

2014年7月出台的《國際財務報告準則第9號——金融工具》（IFRS 9）決定以預期損失模型替代已發生損失模型，之後，財政部於2017年4月發布《關於印發修訂〈企業會計準則第22號——金融工具確認和計量〉的通知》，引入“預期損失”理念，並將資產減值確認範圍由表內資產擴展到貸款承諾、財務擔保等表外信貸資產。

新準則要求境內外同時上市的企業及境外上市企業2018年初實施，境內上市企業2019年初實施，非上市企業2021年初實施。2018年1月1日施行的上市商業銀行主要有23家，其中A+H股上市銀行9家、H股上市銀行14家a。新會計準則將對我國商業銀行產生以下影響：

資產減值準備要求增加。當前，商業銀行表內貸款損失準備設置有撥備覆蓋率、貸款撥備率等監管要求，準備計提較為充足，但針對表外資產計提的減值準備規模很小。新會計準則將資產減值準備的確認方法由已發生損失原則轉為預期損失原則，確認範圍由表內資產擴展至表外資產，會導致銀行整體資產減值準備要求增加，但新會計準則對銀行的實際沖擊取決於銀行已計提準備金積累厚度。

資本規模受到影響。銀行核心一級資本由普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤等構成，二級資本由超額貸款損失準備、二級資本工具及其溢價構成。新會計準則實施後，多計提的資產減值準備會沖減銀行未分配利潤，從而直接降低銀行核心一級資本規模。二級資本的變動取決於超額貸款損失準備的認定及其計入二級資本的規則。

準備計提需要涉及主觀判斷。銀行在構建預期損失模型時會涉及大量主觀判斷，如判定信用風險是否顯著增加。銀行在確認預期違約概率（PD）時也有充分自主權，既可選擇以信用風險內評法為基礎，也可以基於遷徙率、歷史損失率或專家判斷開發新模型。即使銀行都基於信用風險內評法對模型進行前瞻性調整，情景設計和宏觀變量等參數也需銀行管理層主觀判定。可以預期，銀行資產減值準備計提會受到風險管理策略是“謹慎”還是“寬松”的影響。

經營管理面臨挑戰。實施新會計準則需要開發預期損失模型，並配套大量的系統改造，從前台的信貸、票據、信用卡等業務系統到中台的風險管理及後台的撥備計提系統均需重新調整，將在人、財、物等方面給銀行帶來挑戰。

此外，與已發生損失模型相比，預期損失模型風險敏感度更高，覆蓋面更廣，相對穩定性也較弱，銀行需在風險管理策略、表外產品定價、預算考核、財務管理、監管數據報送等內部公司治理機制各個方面調整應對，工作量較大。

路透北京11月2日