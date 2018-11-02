“大牛散”章建平，為何二度舉牌海利生物，難道“有礦”？

11月1日晚，海利生物（603718—CN）發佈公告稱，章建平於2018年11月1日通過二級市場集中競價交易的方式增持公司無限售條件流通股19萬股，占公司總股本的0.0295%， 方文艷於2018年11月1日通過大宗交易的方式增持公司無限售條件流通股240萬股，占公司總股本的0.3727%。截至目前，章建平、方文艷、方德基合計持有公司股份6678.71萬股，占公司總股本的10.37%。

（圖片來源：海利生物公告）

值得注意的是，這次是章建平近期的二度舉牌海利生物，第一次舉牌是發生在10月16日。在這股東增持計劃中，更有意思的是，章建平與方文艷為夫妻關係，方文艷與方德基為父女關係，是章建平的岳父，如此看來，以章建平為代表的一家人，舉家入駐海利生物。

章建平為何許人也？

江湖人稱浙江“大牛散”，名氣不遜於寧波敢死隊“總舵主”徐翔。在浙江省游資圈裡，華東區有寧波徐翔坐鎮，南岸杭州有章建平鎮守。至今，還有沒有誰能撼動他們的所處的地位。

章建平，杭州臨安人，1967年出生。在1996年，章建平以5萬元人民幣（單位下同）進入股市。 1997年，他賬戶上的資金已經增長到20萬元，借助1999年小牛市，雪球越滾越大；截至2000年初資金達到3000萬元，3個年頭翻了近150倍。當行情正旺之際，2000年章建平怀揣3000萬資本，來到交易市場更加開放的香港市場；那年，章建平果斷殺入剛推出的香港創業板，可惜半年時間就虧掉了一半。

在任何二級市場起家的資本大鱷身上，都是先學會虧錢後，才走上人生巔峰的。章建平此次也不例外，與其他資本大鱷發家的版本一樣。經此一役後章建平變得理性了，在此後長達7年的時間裡，章建平操作手法基本都是“快進快出”且資金量巨大為主。因為資金量大，交易頻繁，而且屢屢上榜，章建平早就被滬深交易所定為“瘋狂的投資者”，成為重點監控對象。據傳，深交所幾乎天天給他打電話，有一次還警告他，再不收斂，將邀來深圳談話。據資本圈人士說到，截至2007年，章建平個人的資產已經達到近20億元，他在滬深兩市的股票交易額已達700億元級別。

至此，章建平憑藉一己之力，成為二級市場“大牛散”的代表性人物，更是被奉為“浙江股市第一盟主”。

與股市“黑天鵝”有不解之緣？

早年，章建平雖是在股市能“如魚得水”般獲利自如，但近年裡卻與“黑天鵝”事件的主角糾纏不清。

樂視網“黑天鵝”：2015年樂視網一季報中，章建平以1274.94萬股，1.52%的持股位居樂視網第五大股東，第二大流通股股東。此後，隨著樂視網之後股價開始走牛，章建平陸續減持，逐步退出前十大流通股東行列。 2016年，章建平二度光臨樂視網，當時樂視網籌劃非公開增發，發行價格為45.01元/股，共募資金額48億元。章建平認購2488.34萬股，耗資11.2億元。

章建平入駐不久，樂視網資金鍊問題頻現，股價也是一路下挫。最終，樂視網迫於資金壓力進入停牌期，停牌期間市場將樂視網估值下調至3.91元，較停牌前15.33元收盤價計算，估值下跌近75%。 2018年1月底，復牌後的樂視網，股價迎來了11個跌停板。按2月8日，打開跌停板的4.34元計算，章建平的浮虧近10億元。

中興通訊“黑天鵝”：2017年末中興通訊發布年報中，章建平的岳父（方德基）與岳母（李鳳英）悄然登上中興通訊的前十大流動股股東名單上，前者持有4545.02萬股，後者持有2257.47萬股，合計持有6802.49萬股。

入駐不久，2018年4月16日，中興通訊受到美國官方制裁停牌，如果按照中興通訊停牌前收盤價31.31元/股計算，合計持有股票市值為21.3億元。而復牌後的中興通訊迎來8個跌停牌板，若按跌停板開板價13.48元計算，章建平的家人浮虧超10億。

（圖片來源：同花順）

如今，續中興事件不到半年時間，章建平舉家入駐海利生物，那麼海利生物又有什麼值得“大牛散”章建平的垂青呢？難道海利生物家中“有礦”？

“豬週期”低於預期，營收、淨利雙雙下滑

海利生物是一家集研發、生產、銷售、服務於一體的專業化獸用生物製品生產企業,主要產品包括畜用和禽用疫苗,以豬用疫苗為主,基本涵蓋了豬用所涉及的全部疫苗品種,產品結構完善,具備全方位服務的產品基礎和能力。

由於政府從2017年開始取消了豬瘟和高致病性藍耳病的強制性免疫措施，整個動物疫苗生物產業受到影響，特別是以政府採購豬疫苗為生的海利生物，收入從2017年開始連續出現下滑。海利生物2018年前三季實現營收為1.96億元，同比下滑17.93%，淨利潤更是同比下滑44.56%至4649萬元，經營現金流淨額更是出現，連續兩季度（二、三季度）出現負流入，短期經營現金流壓力不容小視。淨利潤連續三個季度出現同比下滑；此時，毛利率也在持續走低，截至目前為止，毛利率同比下滑15.74個百分點至63.61%，盈利能力持續走弱。

營收、淨利雙雙下滑，主要原因要歸於“外驅+內因”影響所致。

內因：由於海利生物實施募投項目“動物疫苗產業化技術改造項目”涉及公司活疫苗和滅活疫苗兩大車間的停產改造影響，從2017年四季度開始，海利生物的產能就面臨極大的壓力，主要核心產品例如豬圓環疫苗基本處於“以產定銷”的狀態，因此也限制了公司業務的拓展。

外驅：今年上半年，受到生豬市場不景氣影響，在新一輪“豬週期”裡，豬價相比2017年有較大幅度下跌，養殖戶處於虧損狀態，導致對疫苗需求萎縮。而海利生物又是以豬用疫苗為主、渠道客戶居多，因此本輪“豬週期”對海利生物的業務影響較大，也會造成2018年前三度收入下降的重要因素。另一方面原因要歸於上述提及到的豬瘟和高致病性豬藍耳病強制免疫政策的取消影響。

三大子公司未來發展可期

海利生物業績短期表現，是不盡人意的，但從海利生物發展戰略上，有三家公司或許是企業未來新的業務增長點。

第一家，是海利生物、藥明生物（藥明生物技術有限公司）與藥明康德（無錫藥明康德生物技術股份有限公司）合資設立——藥明海德。主要用於人用疫苗定制，開發前景相對廣闊，合作方藥明生物擁有較大的技術優勢和豐富的開發經驗，外加藥明康德在國內市場及技術上都是國內一流的。對此，海利生物將通過“動保+人保”是戰略佈局，人用疫苗行業洗牌的大背景下，人用疫苗有望進一步做強做大，實現更廣闊的動保+人保平台上的轉型升級。

第二家，是海利生物全資收購子公司——捷門生物（上海捷門生物技術有限公司），捷門生物的新廠房預計將在今年四季度投入使用，主要用於POCT免疫熒光試劑生產、原材料的研發和配套儀器的生產，有望成為捷門生物新的利潤增長點，從而間接為海利生物實現“造血”。

第三家，是海利生物的子公司——上海序康醫療科技有限公司（序康醫療），在2018前三季度，序康醫療整體銷售收入相比2017年同期增長了50%以上。其中，序康醫療的腫瘤事業部增速明顯，前三季度銷售收入相比2017年同期增長了280%。在企業核心技術方面，海利生物指出，序康醫療數個核心專利已獲授權，12項專利通過PCT進入其他國家，知識產權保護體系已基本建立。 PGS試劑盒三類醫療器械註冊證臨床試驗的倫理批件已經獲得，多家醫院的正式臨床試驗已如期開展，預計2019年拿到三類醫療器械註冊證。 NICS項目多中心臨床試驗已順利開啟，預計2019年初取得創新醫療器械特別審批。

結語：

對於“大牛散”章建平家族式增持海利生物，從業績表現上看，海利生物正處於“外驅+內因”風險因素影響，正處於流年不利階段，短期想快進快出“套利”絕非易事，且從公告獲知，自2018年11月7日起的未來12個月內章建平家族將通過上交所交易系統擇機增持海利生物股份,擬增持金額不低於2000萬元,不超過6億元,增持價格將根據股票價格波動情況及資本市場整體趨勢確定。

從企業長期發展戰略來講，海利生物的三大子公司未來發展的想像空間還是挺大的，且合作的企業都是業內知名企業，信譽方面及財力是值得信賴的。至此，章建平看中海利生物未來發展前景，從而大手筆投資的策略更為靠譜些。

風險揭示：

自從“大牛散”章建平進入海利生物以來，截止2018年11月01日收盤，海利生物近一個月漲幅已達46.42%，相對於的滬深300的指數是下跌4.32%，出現嚴重的背離現象。

（上圖為海利生物截止2018.10.08-11.01日的漲跌幅）

估值方面，截止2018年11月01日收盤，海利生物股價為12.27元，對應市盈率（TTM）為108.76倍，相較於行業平均值14.55倍及中值16.33倍，足足高出有7倍。不管從估值與漲跌幅上看，海利生物的股價是存在溢價風險的，投資者不要盲目追高。