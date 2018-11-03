美元上漲 因美中貿易緊張局勢猶在和就業數據強勁

美元兌日圓和歐元周五大漲，盤中走勢震蕩，因對中美貿易協議可能不會馬上達成的擔憂削弱了風險意願，並提振對美元的避險需求。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛告訴CNBC，美國總統特朗普尚未要求內閣制定對華貿易計劃，否認了之前彭博有關特朗普要求官員制定一項擬議的對華貿易計劃的報導。

庫德洛還表示，他對兩國達成協議不像以前那麼樂觀，並表示特朗普“可能會扣動扳機”對更多中國進口產品加征關稅，這取決於談判的進展。

另外，特朗普告訴記者，中美兩國在貿易方面取得了很大進展，他預計世界上最大的兩個經濟體將達成非常好的協議。

庫德洛發表講話後，風險情緒惡化，隨後帶動對美元的避險需求增加，Tempus高級外匯交易員Juan Perez稱。

美元兌日圓升0.51%，歐元兌美元下跌0.19%。

“看看過去兩天美元的走勢，有關中美談判的消息--取得進展抑或缺乏進展--導致更廣泛的風險情緒波動，這進而引發美元波動，”法國農業信貸銀行的外匯策略師Eric Viloria說。

讚助

投資者認為，美國要比其競爭對手更能經受住貿易戰的考驗，這種看法推動了對美元的需求。

周五，美元還受到就業數據的支撐。數據顯示，10月新增就業崗位大幅反彈，薪資年增幅為九年半來最大，這可能促使美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)在12月升息。

但就業報告給美元帶來的提振相對較小。

“我認為我們可能看到一些跡象，在目前的水平，美元的漲勢開始受到一定的限制，”瑞穗外匯策略師Sireen Harajli說。

美元指數漲0.25%，報96.519，周三該指數觸及16個月高位。

1914 GMT，離岸人民幣兌美元報6.8928元，此前急升至9月24日以來最高的6.8525元。

英鎊日內下跌0.32%，但勢將錄得七周來的最大周度漲幅。本周英鎊受助於英國央行暗示如果脫歐進展順利，可能進行更多升息。

加元兌美元CAD=從稍早觸及的一周高位回落，因投資者認為國內就業和貿易數據強勁程度不足以促使其提高下月再度升息的押註。

路透紐約11月2日