面面俱到與術業專攻，美的、格力誰更強？

敢和雷軍打下10億元手機賭約，於風口浪尖進軍新能源汽車，高調給員工加薪，卻拒絕給股東分紅……董明珠留給外界的印象更多是彪悍強勁，而其帶領的格力電器（000651-CN）也如其人，在空調領域佔據著無可爭議的霸主地位。

10月31日，格力電器如約公佈2018年三季度報告，收入同比增長38.46%，歸母淨利潤同比增長38.35%，遠遠甩開競爭對手美的和海爾。如此業績讓市場驚呼：格力的人生簡直就是開了掛。

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術業有專攻，格力開了掛

格力電器成立於1991年，20多年來一直專註於家用電器，特别是在空調領域，旗下格力、TOSOT、晶弘三大品牌早已家喻戶曉。

2018年前三季度，格力電器在經濟趨緩、地產舉步維艱的不利環境中逆勢而上，創出佳績。營業收入1486.99億元（人民幣，下同），同比增長34.11%；歸屬於上市公司股東的淨利潤211.18億元，同比增長36.59%，每股收益3.51元。

同為家電行業巨頭，單拎格力出來分析不免單調，美的這個“死對頭”是必須要提的。

財華社註意到，2018年前三季度美的總營收2074.05億元，同比增長10.46%，歸母淨利潤179億元，同比增長19.35%。就營收規模而言，因為美的是全產業鏈模式，囊括廚房家電、冰箱、洗衣機、空調、智能機器人及各類小家電，格力恐怕難以望其項背；再者比較規模大小本身也無太大意義，重要的是看增速。

拉長來看，美的近五年營收平均增速18.85%，格力為12.83%；歸屬於母公司淨利潤增速上，美的39.72%，格力23.61%，格力稍遜一籌。

值得註意的是，美的熱衷於全球併購，收購庫卡、拿下東芝……美的合併報表範圍不斷擴大，也成為做大營收和利潤的“利器”。隨著和小天鵝重組的方案落地，美的家族將再添一子，屆時出爐的報表也會更好看。

在這方面，格力顯得有點遲鈍，鮮有併購發生，幾十年如一日專註空調，專註國内市場，雖然增速落後，但含金量更高。特别是能用美的一半的營收，創造出旗鼓相當的利潤，盈利能力不言而喻。

近五年三季報，美的平均銷售毛利率26.43%，格力32.66%。銷售毛利率是公司的重要經營指標，能反映公司產品的競爭力和獲利潛力，亦是公司淨利潤的起點。

一般來說，公司主營業務毛利率越高，反映公司產品附加值高、定價高，在激烈的市場競爭中擁有較大議價權或者具有成本優勢。

就二者而言，一個多元化，一個術業有專攻，顯然深耕空調領域，已建立品牌優勢的格力賺錢更容易些。

再者，就家電市場的PK，格力過日子更顯精打細算。美的近五年三季報平均銷售成本率73.57%，格力67.34%。從中不難看出，每單位銷售收入所需的成本支出格力要優於美的，或者說由於強大的品牌影響力，為格力省下不少渠道費、廣告費等。

資本市場，美的和格力旗鼓相當，你追我趕，目前都在40元/股左右徘徊。但誰能代表中國製造的未來，眾多投資者都會有這樣的疑問。

美的、格力，誰是中國製造業的未來？

白家電是高鐵之外中國製造又一張靓麗名片，其中領軍人物當屬海爾、美的和格力。海爾今天暫不提，我們隻說美的和格力。二者同屬家電行業，但發展模式卻截然不同，美的面面俱到，格力在空調領域“獨孤求敗”。

但在國内市場逐漸飽和的背景下，多遠化已成為一條出路。美的耗巨資買下四大機器人之一的德國庫卡，向人工智能跑步前進；格力做手機、數控機床，佈局新能源汽車，進軍芯片，也是在搶佔企業未來發展製高點。

孰強孰弱，現在難有定論。但有一點是明確的，二者都在竭力進軍下一個藍海。

同樣，在資本市場，二者也都是績優股的代表。目前美的市盈率13.76倍，格力市盈率9.06倍，本著價值投資理念，格力更顯質優價廉品質。

作者：董一燈

編輯：唐文英