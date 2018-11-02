超棒買點！美股將迎接怪獸式反彈 富國推科技股、金融股、消費股

富國銀行股市分析主管 Chris Harvey 週四 (1 日) 表示，美股將迎接怪獸式的反彈上漲，近期的拋售潮讓股票釋放了價值，並創造了「超棒買點。」

Harvey 指出，「大眾行動好像股市是拿來看的，不是進場玩的，但我們希望大眾可以趁勢撿起價值。」他預期到 2019 年年底，S&P 500 前會出現 2 位數成長，目標價位達 3019，隱含漲幅 12%。

S&P500 股價日線走勢圖 (近半年以來表現)

「我們眼前有機會出現 2 位數的收益，但你必須行動，買進那個價值才行，總是要承擔一些風險。」

他也警告，這是一種交易，因此如果市場回漲，就有可能再次去化風險。

川普推文聲稱與中國的貿易談判取得進展，激勵美股在 11 月首日交易就邁開上漲步伐，揮別可怕的 10 月。

根據 S&P Dow Jones Indices 分析師 Howard Silverblatt，S&P 500 單就 10 月流失 1.91 兆美元，創下 2011 年 9 月以降 S&P 500 表現最糟糕的一個月。

Harvey 建議，投資者此時應該採取多元但積極的心態，他建議科技股、金融股和消費股。

蘋果拖累科技股

然而，蘋果 (AAPL-US) 公布的假期購物季前瞻令人失望，週四盤後股價大跌 7%，更拖累整體科技股盤後走跌。原本 Nasdaq 交易時間收升 1.75%，盤後全數吐回漲幅。

CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 表示，儘管蘋果盤後股價重挫，他也沒有放棄持有蘋果股票，依舊堅守。

他是蘋果的長期多頭，主張蘋果的系統生態仍持續成長，他稱蘋果股價可能持續下跌，但這是被『不當壓榨』了，「蘋果走跌可能讓週五科技股的漲勢喊停，接著分析師會立刻調降其評等，稱前景黯淡什麼的。」

但他稱自己不會放棄「一檔驚人上漲 30% 又發布漂亮財報的股票，就只因為財測保守和改變公布財報數據的方式。」

「我要說的是，我還是會持有蘋果股票，不會賣，這可能是個機會，如果蘋果股價跌到 200 美元以下更是如此，對於還沒買進蘋果的人，我建議開始慢慢買了，但不用太急，撇開過去 3 天不算，市場還沒有完全大開歡迎之門。」