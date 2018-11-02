霹靂車？馬斯克：新功能6週後推出 車主可靠手機召喚愛車駛來

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週三晚間在推特上發文稱，特斯拉將推出新款功能，讓車主「召喚」愛車，而這功能預計 6 週後推出。

「如果你按下特斯拉 app 上的召喚按鈕，你的愛車就會行駛到你的手機位置，並且像寵物一樣跟著你跑。」

馬斯克在另一則推特指出，「你可以用手機遙控開車，就像玩大台的遙控車那樣。」但那輛車要在你的視線範圍內。

特斯拉車目前擁有基本的召喚功能，可以讓駕駛利用手機在外部要求車輛往前或往後一點，這個小功能在停車位太狹窄的時候頗具功用。

但特斯拉長期以來一直有更大的野心，希望創造出自動停車功能，在駕駛下車後，車子能自己找停車位並停進去，等車主召喚後又自行駛出，自動開去迎接車主。特斯拉兩年來不斷在 Autpilot(自動駕駛) 頁面推廣這樣的功能，但事實上這功能還沒問世。

但如今特斯拉似乎朝這個目標邁進了一步，然而馬斯克並未在推特上具體談論這項功能如何運作，或有無任何限制。

財報優於預期

特斯拉股價走勢

特斯拉 (TSLA-US) 日前公布第三季獲利優於預期，但《Seeking Alpha》刊登，分析師 Michael Henage 舉出成績亮眼的背後 2 大理由，認為特斯拉恐難再次創造歷史：

1. 銷售及損益開支 (SG&A)：

多數企業的 SG&A 費用占營收百分比相當低，然而去年 6 月，特斯拉 SG&A 在營收占比 19.3%，今年第一季和第二季特斯拉 SG&A 的營收占比分別為 20.1% 和 18.8%，有鑑於此，預期 SG&A 本季占比約 18% 相當合理。然而，特斯拉卻設法將成本和人事開支縮減至 SG&A 的營收占比 11%，這意味特斯拉約莫省下 4.77 億美元，以特斯拉第三季稅後純益 3.11 億美元來看，如果不是靠縮減 SG&A 費用這招，特斯拉恐怕無法公布獲利。

2. 研發費用：

這個費用項目同樣遭忽視，看漲特斯拉的投資人老吹噓這家企業是科技公司，而不是傳統車廠，如果所言屬實，為何在特斯拉的未來中，研發費用卻完全不是關鍵角色呢？

過去一年，特斯拉的研發費用在營收的占比不斷下降，從去年 6 月占比 13.3% 下降到今年 3 月僅 10.8%，上一季更降至 9.6%，《Seeking Alpha》Michael Henage 先前計該占比將下降至 8%，結果第三季該占比下降至驚人的 5.1%。雖然有人主張 R&D 的費用應該重值不重量，但「付出香蕉、請到猴子」，特斯拉恐怕現在少付出一些，日後要還的代價更大。

雖然只有時間能證明特斯拉這樣的開銷「划算與否」，但可以確定的是，這樣的開銷是特斯拉抬高獲利的另一個巨大因素，特斯拉第三季研發費用僅占營收 5.1%，上季 9.6%，這意味特斯拉省下 3.07 億美元，如果不靠這招，特斯拉難以實現 3.11 億美元的獲利。

Michael Henage 認為，特斯拉股價眼前就有 4 大風險，短期來說可能優於大盤，但長期投資人可能需要留意：

特斯拉明年到期的債務餘額更龐大。 特斯拉現有工廠某些時點的運轉已經滿載。 特斯拉擴展海外版圖，但也會面臨更高的資本支出。 特斯拉必須為讓更多工廠達到穩定生產而付出更多努力。

投資機構晨星認為，以汽車股來說，投資通用 (GM-US) 遠比投資特斯拉的風險低得多，晨星給予通用 45 元目標價，隱含漲幅 23%。