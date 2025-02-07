〈財報〉亞馬遜Q4業績亮眼 但Q1財測遜色 盤後挫約4%

鉅亨網編譯許家華 2025-02-07 07:58

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亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (1 日) 公布第四季獲利和營收超出分析師預期，但第一季財測令人失望，導致盤後股價跌約 4%。

亞馬遜周四交易時間收高 1.13%，盤後下跌 4.05%，報每股 229.15 美元。截至周四，亞馬遜股價今年已上漲 9%。 2024 年，該股上漲了 44%，超過同期上漲 29% 的那斯達克指數。

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第一季財測關鍵數據 vs. LSEG 調查的分析師預期共識

營收：介於 1510 億至 1555 億美元，亦即成長率 5% 至 9% vs. 1585 億美元

亞馬遜表示，該財測預期外匯匯率將產生異常巨大的不利影響，影響金額達 21 億美元或佔營收 1.5%。

在川普總統就職典禮之前，美元指數上個月創下兩年多來最高水準。美元自 11 月下旬到 1 月中旬穩定攀升，此後略有下跌。

亞馬遜預期第一季營收成長 5% 至 9%，此範圍的低端是亞馬遜 1997 年上市以來最慢的成長率。

第四季 (12/31 止) 財報關鍵數據 vs. LSEG 調查的分析師預期共識

EPS：1.86 美元 vs.1.49 美元

營收：年增 10% 至 1877.9 億美元 vs. 1873 億美元

純益：200 億美元或每股 1.86 美元 (去年同期為 106 億美元或每股 1 美元)

營業利潤率：11.3%

資本支出：278 億美元

關鍵部門數據 vs. StreetAccount 調查的預期共識

AWS：年增 19% 至 288 億美元 vs. 288 億美元

廣告：年增 18% 至 173 億美元 vs. 174 億美元

亞馬遜賈西自 2022 年底以來致力於削減成本，2022 年和 2023 年裁員超過 2.7 萬名企業員工，2024 年也持續裁員且持續至今年。

亞馬遜持續透過削減開支、加強高利潤的雲端運算業務來提高營業利潤率 (扣除業務營運成本後的剩餘利潤)，第四季自上一季的 11% 和 2023 年第四季的 7.8% 攀升至 11.3%。

亞馬遜雲端運算部門的銷售額略低於普遍預期，但成長速度 19% 快於去年同期的 13%。然而，AWS 的成長速度仍然不如競爭對手，例如微軟 (MSFT-US) Azure 含其他微軟雲端服務的營收增長 31%；Alphabet (GOOGL-US) 的雲端收入成長 30%。

亞馬遜第四季資本支出為 278 億美元，而去年同期為 146 億美元。亞馬遜已投入數十億美元建造資料中心和輝達 GPU 等設備，為其人工智慧產品提供支援。亞馬遜正在應對生成人工智慧領域日益激烈的競爭，其中包括 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和微軟的 Copilot，以及人工智慧新創公司 Anthropic，亞馬遜是其投資者之一。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 強調了公司​​在人工智慧方面的投資，包括一套名為 Nova 的新人工智慧模型，以及自主研發的 Trainium 晶片。

賈西上一季提到，亞馬遜為推出更多生成式人工智慧服務，2024 年計劃資本支出約 750 億美元，2025 年的支出則更多。賈西聲明指出，投資 AI 的好處通常需要幾個月的時間才能被客戶（和企業）意識到，但這些是推動新興技術的重中之重。

在中國新創公司 DeepSeek 推出 R1 模型後，投資者越來越質疑科技公司對 AI 的投資是否值得，因為 DeepSeek 聲稱僅用兩個月的時間和不到 600 萬美元就開發出了 R1，且其性能直接挑戰 OpenAI 的高階 AI 模型 o1，震撼華爾街和矽谷，撼動了「科技公司必須在晶片和資料中心投入巨資才能建立尖端人工智慧模型」的假設。