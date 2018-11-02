〈分析〉甜甜價？亞馬遜陷入熊市 專家舉4大理由喊買 漲幅上看30%

Stifel 分析師 Scott Devitt 認為，10 月股災重挫 25% 的亞馬遜 (AMZN-US) 現在正是進場好時機。

亞馬遜股價走勢

亞馬遜公布財報後一週來大跌 10% 至週三收 1598 美元，但 Devitt 重申對亞馬遜股票的「買進」評級，樂觀看待該公司獲利上升。

「我們認為，有鑑於該公司雲端和廣告事業的龐大成長，營收成長對亞馬遜來說已經不是那麼重要，且亞馬遜的長期成長軌道並沒有改變。」

週四 (1 日) 亞馬遜大漲 4.23%，收 1665.53 美元。

分析師指出，過去 4 季以來，亞馬遜獲利成長平均較營收成長高出 13 個百分點，例如第三季毛利成長年率 46%，但營收成長年率約莫 30% (不含匯率影響)。

Devitt 認為投資者應該聚焦亞馬遜的獲利能力，而不是營收，因為亞馬遜高利潤事業的重要性越來越高。

「亞馬遜在 2 個大型快速成長市場上具領導地位，即電商和雲端，且來自 AWS 和廣告事業的強勁動能也推升了近期的利潤軌道。」

他重申對亞馬遜股票目標價在 2400 美元。

儘管近日大跌，今年迄今亞馬遜仍有 37% 漲幅，遠高於 S&P 500 幾乎持平的收益率。

《Seeking Alpha》刊登 Dividend Sensei 建議擴大投資亞馬遜的 4 大理由，稱亞馬遜對第四季銷售和營業收入的前瞻疲弱，令投資者憂心忡忡，但事實上亞馬遜擁有數個重要的成長催化劑，可望為其帶來很棒的長期獲利和現金流增長。

晨星分析報告認為，亞馬遜價值被低估約 30%，評估亞馬遜股價的合理價位在 2200 美元，Dividend Sensei 的報告也認同此點，並稱他們因而趁此回熊市將亞馬遜部位擴大至 3 倍，估計亞馬遜未來 10 年內就能實現總收益年率 15% 至 20%。

雖然分析師不認為亞馬遜未來還能像今年一樣，獲利呈現噴井式成長，但卻可以長期強勁成長，且不僅是 2019 年而已，而是未來 5 年甚至 10 年都是如此，所以巴克萊、摩根士丹利和瑞銀均在亞馬遜公布財報後，重申對該公司的信任，主張該公司長期論點毫髮無傷。

分析師對亞馬遜 EPS 成長的預期

那為何亞馬遜會進入熊市？

因為亞瑪遜的長期成長策略，他們積極將營業獲利再投資到事業上，因此一段時間下來，營業利潤變得高度波動，但華爾街原本樂於接受亞馬遜這樣的操作，因為該公司總能持續實現很高的營收成長，但是當財報指出，該公司第四季營收前瞻疲弱時，投資人嚇壞了，第四季向來是旺季，亞馬遜高層卻認為假期購物季的營收成長只有 10% 至 20%，嚴重打擊投資人核心信念，令人不安。

此外，亞馬遜第四季營業收入前瞻為 21 億至 36 億，代表著營業獲利成長 0% 至 71%，這也顯示今年爆炸性的營業收入結果明顯放緩。

Dividend Sensei 並不擔心亞馬遜營業收入的狀況，並舉出 4 點買進理由，以下摘述：

1. 事實上亞馬遜 Q4 前瞻很好

Q4 是亞馬遜完整的一季，是頭一季不納入計算 2017 年 8 月收購的全食超市同比銷售成長，所以是北美銷售「嚇死人」下降的主因。此外，在考量其他收購交易，包括去年收購的中型東方電商，這會讓同比年率在國際銷售的基準上更顯艱困。

亞馬遜國際零售業務僅在 17 個國家，但該數字隨時間穩定增長中，在印度等較新的市場，其成長強勁，以固定匯率來算，線上零售銷售仍成長了 11%。

要記得的是，營收成長前瞻範圍相當廣泛，且管理階層試圖保守一些。

2. 亞馬遜的估值實際上非常具有吸引力

亞馬遜過去三年走勢遠優於大盤，投資人擔心出現泡沫化，這無可厚非，但事實上以許多熱門估值指標來看，亞馬遜的價位還是非常甜，甚至在大跌 25% 後更誘人。

TTM PE: 126.5

2018 PE Ratio: 79.2

Forward PE (next 12 months) PE ratio: 55.3

TTM PEG ratio: 2.9

Forward PEG ratio: 1.25

Price/Tangible Book Value: 30.5

晨星分析師 Joe Gemino 依據亞馬遜未來現金流，估計該股價有 30% 上漲空間。Devitt 認為亞馬遜可以實現長期 EPS 成長 40% 以上。

3. AWS 和廣告事業正蓬勃發展，高利潤事業將推動長期 EOS 和現金流成長

目前 AWS 是一年 267 億美元的事業，亞馬遜是全球雲端運算佼佼者，市占約 35%，在 AWS 成長率近 50%、符合產業整體成長率的背景下，亞馬遜持續維持穩定市占比例，無畏微軟、Alphabet 和阿里巴巴的競爭。

調研機構 Gartner 估計，亞馬遜的雲端運算能力是其他 14 大競爭者合併的 4 倍大。有鑑於自 2017 年至 2021 年間，雲端運算市場預計翻升一倍，擁有超過 8 萬家企業客戶的亞馬遜 AWS 顯然可以強勁的長期成長。

廣告業務方面，根據 Piper Jaffray 分析師 Michael Olson，亞馬遜的營業利潤達 75%，遠高於臉書 (44%) 和 Alphabet (28%)，他認為到 2021 年前，廣告事業將成為亞馬遜最大的獲利推手。

2021 年估計廣告營業收入：160 億美元

2021 AWS 估計營業收入：150 億美元

這兩項業務的營業總收入：310 億美元（TTM 營業收入增長 187%）

CAGR 營業利潤增長：38.3%

單就亞馬遜廣告和雲端運算業務就可能讓該公司營業獲利在未來 3.25 年間上升至近 3 倍，等於 38.3% CAGR 成長率，所以估計 EPS 成長 40% 也相當合理。

亞馬遜逐年 Q3 營業利潤表

4. 亞馬遜創新的企業文化是買進的最大理由

亞馬遜總是能最快推出核心的零售業務，因其執行長貝佐斯戮力打造「地球上最以客戶為中心的企業」，例如 Prime，花旗分析師估計，未來 10 年全球 Prime 用戶將成長 35% 至 40% CAGR，在 2029 年達到 2.75 億人。

亞馬遜成功關鍵在於管理層不以單項產業為目標，而是以綜合生態系統的方式來思考。