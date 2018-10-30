科技股震盪 亞馬遜2日重挫近14%  分析師：未破壞基本面

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 上週四公布令人失望的財報過後，投資者不斷潰逃，週一重挫 6.3%，兩個交易日總共下跌 13.7%，是 4 年來最慘烈的狀況。

亞馬遜上週五收跌 7.8% 或 139.36 美元，週一續挫 103.93 美元至 1538.88 美元，觸及 4 月以來最低交易價位，這 2 日跌幅也是該公司自 2014 年 2 月以來最大跌幅，當時股價大跌 14.1%。整體而言，亞馬遜自 9 月 24 日登上高點迄今以下跌 23% 以上。

亞馬遜股價走勢

亞馬遜上週公布第三季營收遜於分析師預期，且第四季財測也低於預期，拖累大盤 Nasdaq 指數的表現，週一 Nasdaq 下挫 1.6%。

近年來與亞馬遜同為當紅科技股的 Netflix (NFLX-US) 這兩日交易同樣黯淡，週一下跌 5%，兩日跌幅達 9%。

Netflix 股價走勢

科技股週一廣泛震盪，市場面臨 IBM 以 340 億美元、溢價 63% 收購雲端軟體供應商紅帽 (Red Hat) 的消息，紅帽股價激升，但 IBM (IBM-US) 下挫 4.1%。

此外，英國針對大型科技公司推出數位服務稅計畫，也對科技股造成衝擊。該國財長 Philip Hammond 向議員表示，新政策可望每年為國家帶來 4 億英鎊 (5.12 億美元) 的收入。

瑞銀全球財富管理公司 Jon Gordon 表示，「近期股市因成長擔憂以及科技股牛市反彈的重要性而出現拋售，因此短期的負面溢出是可以理解的。但儘管半導體股近期的疲弱部分反映了需求的週期性衰退，但我們不預期科技股的疲弱會破壞廣泛市場的基本面。」

Raymond James 分析師認為，在 IBM 收購紅帽之後，其他中型基礎設施的科技廠也可能成為潛在收購目標，例如 ServiceNow、Splunk、Tableau 和 Workday，以及融合基礎設施公司 Nutanix。週一交易，Splunk 和 Workday 均上漲 4%，而 Nutanix 收升 3%、Tableau 上漲 1%。

分析報告指出，「Workday 顯然是補足微軟組合的選擇，而 Dynamics 是該公司唯一後台商務應用軟體產品。」

Wedbush 分析師 Daniel Ives 和 Strecker Backe 週一表示，在 IBM 收購紅帽後，「以策略和金融收購角度衡量，雲端 M&A 交易將在 2019 年激增。」

摩根大通分析師 Sterling Auty 報告提到，科技併購數量似乎正在增加，今年迄今已有 70 件以上，他們點名 16 家可能被買下的公司，其中週一漲幅最大的是上漲近 4% 的 Okta，其次為漲幅 3% 的 Ellie Mae 公司。

D.A. Davidson 分析師 Rishi Jaluria 指出，今年花在軟體項目的支出，比 2016 年和 2017 年兩年總和還多。他指出，在 IBM 收購紅帽後，開源軟體公司 Cloudera 仍可能是市場有意收購對象。Cloudera 本月初甫以 52 億美元交易與 Hortonworks 公司合併。

Jaluria 認為，今年軟體 M&A 交易量龐大，可能已經接近此類交易的高峰。