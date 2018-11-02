多頭不死 富國銀行：美股雙位數大漲將至

富國銀行股票策略主管 Chris Harvey 週四 (1 日) 表示，美股將迎來一場怪物級的反彈。

他說近日的大跌已經釋放價值，並創造了一個「大好機會」，「人們的反應好像只是在旁觀，而非真正下場競技。我們希望投資人能接受這個價值。」

《CNBC》報導，他認為到 2019 年底標準普爾 500 指數將實現兩位數的漲幅。明年底的目標價為 3079，較週四收盤價上漲 12%。

Harvey 說，「現在我們有機會獲得雙位數的回報，你必須採取行動。你必須相信這個價值，冒一些風險。」

不過，他說這應該被視為一種相對交易。當股市回升時，風險也同步上揚。他建議分散投資但須主動積極。他建議科技、金融和消費類股。

在美國總統川普表示與中國的貿易談判取得進展之後，美股週四 (1 日) 收盤走高，這是 11 月的第一個交易日。剛過去的 10 月美股跌幅驚人，擔憂利率上揚、美中貿易緊張，以及財報獲利成長趨緩等，都是拖累指數的元凶。

不過多頭永遠都是多頭。

Fundstrat Global Advisors 的 Tom Lee 並不打算讓令人討厭的 10 月延長阻礙他最新的行動。他週四大膽宣稱：慢慢等吧，這個牛市可能持續起碼幾十年！

他說，「我們相信大跌已經過去，而且牛市可能持續到 2035 年，差不多正逢千禧世代的壯年峰值相吻合。」

Lee 認為未來 3 個月的美股漲勢將達到 13%，因為牛市現在才剛剛走到一半。

他說，這個歷史性的牛市已經開始差不多走了十年，「已經冒出一點鬍子，所以它不再是青少年了。」

他前一天發表了一份報告，指這兩天的大漲是超賣的結果，「20 天內下跌 10% 剛好是 2 個標準差事件。」因此建議此時積極買進。