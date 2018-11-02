增長遇到瓶頸？蘋果將停止公布iPhone手機、Mac季度銷量

蘋果電腦 (AAPL-US) 週四 (1 日) 晚些時候公布的財報擊敗了華爾街對其截至 9 月 29 日的第 4 季預期。但由於該公司的銷售指引低於預期，蘋果股票在延長交易中下跌。

蘋果最新一季財報顯示：

營收年增 20% 達 629 億美元，高於分析師預估的 615.7 億美元。

每股純益 EPS 年增 41% 達 2.91 美元，高於分析師預計的 2.78 美元。

蘋果 iPhone ASP 為 793 美元，高於去年同期的 618 美元，也擊敗了分析師預測的 750.78 美元。

展望未來，蘋果預測本季度營收為 910 億美元，低於分析師預估的 929.1 億美元。蘋果未給出 EPS 預估，但分析師預測約 4.94 美元。

蘋果在 9 月季度賣出了 4690 萬台 iPhone 手機，低於華爾街預測的 4700 萬台。最新一季財報業績僅包括該公司旗艦第 12 代手機 iPhone XS 和 XS Max 的 9 天銷售額。第 3 款 iPhone XR 於上週五上市銷售。

總部位於紐約市的 Florence Capital Advisors 創始人 Greg Hersch 表示，蘋果公司仍然是「技術領域裡，長期看來，最佳的公司之一」。他指出了蘋果的大量現金量，稱「如果創新不能滿足客戶的期望，(現金量) 會給投資人帶來另一個優勢，就是能夠應對下一次經濟放緩的能力」。

蘋果財務長 Luca Maestri 週四提道，將開始停止公布 iPhone 手機、Mac 電腦、及 iPad 平板電腦的季度銷量，從下一季度 (今年 10 月至 12 月季度) 開始。

Maestri 表示，蘋果每個季度銷售的產品數量並不一定代表業務的潛在優勢。他也提到，其他智能手機、平板電腦、電腦方面的頂級競爭對手，也未提供季度單位銷售信息。

蘋果雖然財報未達分析師預期，但 iPhone 的平均售價格 ASP 卻提升至有史以來的最高水平。換句話說，由於 iPhone 的價格上漲，蘋果的銷量可能繼續減少，但應不會對其底線產生巨大影響。

市場對此感到不滿，蘋果股價週四盤後下跌 7.29% 來到 206.03 美元。

蘋果股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Ensemble Capital 總裁 Sean Stannard-Stockton 認為，蘋果目前最大的問題是市場定價權有多少。如何維持目前較高或未來更高的售價，及最重要的問題，是否市場會因此反感。