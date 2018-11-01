【亞洲投顧】簡單搶反彈，簡單大獲利

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，昨天就出現正式止跌訊號，展開反彈行情，反彈目標 9667 點達陣，接下來是 9984 點，按照訊號操作就是有大獲利，親帶會員大賺 + 40 萬以上，不過龍哥還是要提醒大家，目前屬於空方格局中的反彈行情，操作資金不要太大，獲利要分批出場。這次大回測所有人都沒有想到，但是龍哥還是可以獲利，而且是大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，盤勢轉弱，如果照做就是簡單有大獲利，親帶會員實際對帳單，空單累積大賺 + 268 萬，然後短線波段多單進場，一口大賺 + 150 點，操作就該這麼簡單。之前也一直提醒大家，大盤沒有出現正式止跌訊號，拜託大家，不要看到下影線就進場，以上大家有做到的話，就不會受傷。搶反彈可以留意多方格局而且籌碼穩定的主力股，例如：2458 義隆，6278 台表科，3533 嘉澤，3324 雙鴻，6153 嘉聯益；之後還有 "大" 行情，不論上漲或下跌，大家一定要把握，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，都有創高。

今天外資多單減少 2521 口，自營商多單增加 759 口，外資選擇權偏多避險佈局，自營商選擇權偏空佈局，今天大盤上漲，法人籌碼偏空佈局，沒有追價，要注意到壓力點的回測。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9629 開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10940 點開始偏空操作，站上 9629 點移動停利出場。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

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