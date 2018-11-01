【顧德投顧】美股持續反彈，台股繼續向上挑戰

◆盤勢分析

昨 (10/31) 美國股市在川習會正面消息持續發酵下，道瓊指數漲 241.12 點，那斯達克指數漲 144.25 點，S&P500 指數漲 29.11 點，費城半導體指數漲 14.73 點，對台股電子產業影響最大的 S&P500 指數雖有做 M 頭危機，這次反彈仍然撐住了關鍵點位，站上月線，對於破底疑慮需持續觀察期中選舉結果及選舉後對於美中貿易戰的發展情形。

10 月財新中國製造業經季節性調整的採購經理人指數（PMI）從 9 月份的 50.0 微升至 50.1，代表中國製造業增速停滯，雖沒有全面衰退的徵兆，經濟確實趨緩，市場反應趨於保守，上海股市經過這兩天的上漲，已經明確打出第二隻腳，形成 K 線向上排列格局。

由美股反彈所帶領亞洲股市，除日股跌 232 點外，其餘都以小漲收盤；日本股市受到電信費率調降和汽車產業前景堪憂影響導致指數下挫，但電子類股卻表現亮麗，村田製作所等部分業者全面調升財務預測，帶領台股電子類股今天大漲。

台股今日上攻面臨前次下跌壓力區 9800，今天開低拉高尾盤收小紅漲 42.61 點，產生多空拉鋸戰，持續一陣弱勢的國巨、大立光站上五日線，準備挑戰五年線，類股輪動明顯，盤面觀察以水泥、電機、造紙與電子類股為今日撐盤的重點；至於明天觀盤重點在於電子類股是否仍有上攻力道，且今天顯現較為弱勢的金融股是否能夠轉強，是大盤是否能夠續攻的觀察重點。

大盤仍屬空頭格局，且主計處因為國內消費萎縮下修季 GDP(季經濟成長數)0.06 個百分點，下探五季新低；投資人仍需保守看待這波漲勢，對於期待已久的選舉行情需要再觀察，建議投資人採短線操作，並選擇跌深具有防禦型的個股為優。

林開誠 分析師

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