【顧德投顧】臉書獲利優於預期,ADP就業報告佳,台股趁利空淡化反彈

◆盤勢分析

昨天美國上漲 241 點, 主要是昨晚 ADP 就業報告不錯, 同時臉書獲利優於預期, 加上川普前天晚上表示將於中國達成貿易協定, 不過如果細看川普所言, 總覺得不是甚麼利多, 川普認為會打贏貿易戰, 跟大家所想像中美會和平達成協議不同, 所以目前先看看川普在期中選舉完, 對於貿易戰的看法, 目前看是比較偏多, 畢竟月底還有川普與習近平在 G20 上的會談, 就算不會談論貿易戰的部分, 應該至少會營造良好氣氛, 不過最重要的還是貿易戰的談判結果, 目前陸股或是台股就看他們談判的結果了

台股在這個月, 尤其是很多中小型股, 過去幾個月跌得非常重的公司, 就會建議投資人利用這波反彈停損, 盡量降低手上股票的比重, 尤其是一些偏空的產業, 例如, 矽晶圓, 被動元件, MOSFET, 車用電子, 面板, 太陽能, 但是強烈建議不要攤平, 雖然後勢有機會偏多, 但是如果事情不如預料, 如果投資朋友攤平了, 後面開始下跌, 反而會越賠越嚴重, 所以不建議攤平, 希望投資朋友都可以在這波中美貿易戰中, 全身而退, 等待更好的時機, 再來投資

王閔生 分析師

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