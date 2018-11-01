國巨Q3財報出爐 三外資齊降目標價 一美系外資降評至「中立」

國巨 (2327) 公布第三季財報，外資法人在最新出爐的報告中，有 3 家外資同步調降目標價，其中美系外資將評等由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由 759 元下修到 335 元；另一美系外資重申「加碼」評等，目標價由 770 元下修到 700 元；亞系外資重申「買進」評等，目標價由 770 元下修到 700 元。美系外資表示，受到中國經銷商採用新議價方案及中國客戶需求衰退影響，國巨今年第四季營收可能季減 36%，預估國巨的毛利率將由原先預估的 70% 降至 65%，決定將國巨目標價由 770 元下修到 700 元，重申「加碼」評等。



亞系外資表示，國巨第三季財報符合預期，不過受到美中貿易戰及英特爾處理器延後發表衝擊，過去數個月客戶需求惡化，恐導致短期庫存調整，推估第四季營收將季減 31%，毛利率與營業利益率將達 60%、51.1%，低於第三季的 69.3%、55.3%，不過看好國巨將受惠於整體產業轉型趨勢，重申「買進」評等，目標價由 1,660 元下修到 600 元。



至於另一家美系外資則表示，受到大中華區需求轉弱，國巨第四季營收恐季減 39%，考量美中貿易戰及總體經濟不景氣，被動元件價格波動幅度比預期大，將國巨投資評等由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由 759 元下修到 335 元。

