國巨前三季賺7股本 惟下游庫存偏高 Q4淡季展望保守

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (31) 日公告第三季財報，國巨單季稅後純益 145.03 億元，每股純益 34.35 元，累計前三季稅後純益 295.61 億元，年增 486%，每股純益 70.20 元，單季及累計均創新高，不過第四季因進入淡季，加上下游客戶庫存偏高，公司展望較為保守。

國巨第三季營收 306.66 億元，季增 59.3%、年增 266.4%，毛利率 69.3%，季增 5.2 個百分點、年增 39 個百分點，營益率 55.3%，季減 0.5 個百分點、年增 33.4 個百分點，稅後純益 145.03 億元，每股純益 34.35 元。

國巨前三季營收 609.37 億元，年增 169.5%，毛利率 64.4%，年增 36.6 個百分點，營益率 53.1%，年增 34.5 個百分點，稅後純益 295.61 億元，年增 486%，每股純益 70.20 元。

國巨第三季單季及累計營收、稅後純益及每股純益等皆為歷年來新高，但因第四季度為被動元件產業的傳統淡季，且中美貿易爭端的衝擊持續擴大，造成大中華區終端客戶觀望且需求轉弱。

國巨指出，評估後大中華區經銷商體系的庫存有偏高傾向，因此主動積極調節其進貨並協助其做好庫存管理，使經銷商供應鏈趨向正常健康。

展望未來，國巨認為，當前雖有中美貿易爭端及景氣影響，但被動元件的產業結構仍朝良性方向調整，將持續針對日系廠商退出品項開出新產能以提高市佔率，並擴大與世界級原廠的設計合作，持續佈局。